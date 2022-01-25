İstanbul, adeta kara teslim oldu. 16 milyon vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan zorluklar sonrası bir dizi önlemler alındı. AVM'de işi olan vatandaşlarımız "Bugün AVM'ler açık mı?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte detaylar...