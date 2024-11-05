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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? MGM ile 5 Kasım Salı İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 5 Kasım Salı İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri

        Kasım ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. 5 Kasım Salı günü Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yağış beklenirken, diğer bölgelerin parça bulutlu geçmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Kasım Salı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 01:16 Güncelleme: 05.11.2024 - 01:16
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        • 1

          Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu raporu ile yanıt buldu. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde eksilere düşeceği tahmin ediliyor. İşte MGM ile 5 Kasım Salı İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 5 KASIM?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Ardahan, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/saat) bekleniyor.

        • 3

          EDİRNE 6°C, 16°C

          Parçalı ve az bulutlu

          İSTANBUL 8°C, 16°C

          Parçalı bulutlu

          KIRKLARELİ 6°C, 13°C

          Parçalı bulutlu

          KOCAELİ 8°C, 15°C

          Parçalı bulutlu

          EGE

          Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

          A.KARAHİSAR -1°C, 12°C

          Parçalı ve az bulutlu

          DENİZLİ 8°C, 20°C

          Parçalı ve az bulutlu

          İZMİR 11°C, 21°C

          Parçalı ve az bulutlu

          MUĞLA 7°C, 22°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 4

          AKDENİZ

          Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

          ADANA 11°C, 26°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ANTALYA 16°C, 27°C

          Parçalı ve az bulutlu

          HATAY 11°C, 23°C

          Parçalı ve az bulutlu

          MERSİN 15°C, 24°C

          Parçalı ve az bulutlu

          İÇ ANADOLU

          Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

          ANKARA 0°C, 12°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ESKİŞEHİR -1°C, 12°C

          Parçalı ve az bulutlu

          KONYA 2°C, 13°C

          Parçalı ve az bulutlu

          NEVŞEHİR -2°C, 11°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 5

          BATI KARADENİZ

          Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

          BOLU -1°C, 11°C

          Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

          DÜZCE 3°C, 14°C

          Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

          SİNOP 10°C, 12°C

          Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

          ZONGULDAK 7°C, 12°C

          Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sisli olması tahmin ediliyor.

          AMASYA 2°C, 13°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          ARTVİN 2°C, 5°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

          SAMSUN 7°C, 12°C

          Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

          TRABZON 9°C, 13°C

          Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

        • 6

          DOĞU ANADOLU

          Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

          ERZURUM -1°C, 7°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          KARS -3°C, 8°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          MALATYA 1°C, 15°C

          Parçalı bulutlu

          VAN -1°C, 12°C

          Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde güney ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

          GÜNEYDOĞU ANADOLU

          Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          DİYARBAKIR 4°C, 18°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          GAZİANTEP 6°C, 19°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          SİİRT 8°C, 16°C

          Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

          ŞANLIURFA 10°C, 19°C

          Parçalı ve çok bulutlu

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