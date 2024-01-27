BUGÜN (27 OCAK CUMARTESİ) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, İZMİR, ANKARA?

İstanbul bugün oldukça soğuk bir güne uynacak. Sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşerken yarın mega kent yağışlı bir gün geçirecek.

Ankara'da bugün yağış yok ancak hava bulutlu olacak. Üstelik, Başkent'te sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşecek. Ankaralılar hafta sonunda buz gibi bir havaya maruz kalacak.

İzmir diğer iki büyük şehre göre daha ılık bir Cumartesi geçirecek diyebiliriz. Sıcaklıklar 12 dereceye kadar çıkacak ve hafta sonu İzmir bulutlu ancak yağışsız olacak.