Bugün hava nasıl olacak? 18 Aralık İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Hava durumu tahminleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Yağışların etkisiyle uyarılar artarken, Türkiye genelinde bugün için yeni açıklamalar yapıldı. İşte 18 Aralık Çarşamba İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Aralık Çarşamba günü için uyarılarda bulundu. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde soğuk hava dalgası kendini hissettirecek. İşte 18 Aralık Çarşamba günü güncel hava durumu...
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BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.
Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu.
İZMİR 7°C, 18°C
Az bulutlu.
ANKARA 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu.