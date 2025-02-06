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        Haberler Bilgi Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? 6 Şubat 2025 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi?

        Hava sıcaklığının düşmesiyle yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Şubat Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi?" İşte 6 Şubat 2025 MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 01:06 Güncelleme: 06.02.2025 - 01:06
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        • 1

          Şubat ayının gelişiyle birlikte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? İşte detaylar...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya ve Kahramanmaraş ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Akdeniz kıyıları ile Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Hatay ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, İstanbul’un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          İSTANBUL 2°C, 5°C

          Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        • 4

          İZMİR 2°C, 9°C

          Çok bulutlu

        • 5

          ANKARA -4°C, 3°C

          Parçalı ve çok bulutlu

        • 6
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