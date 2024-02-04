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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? 5 Şubat Pazartesi bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu

        Bugün hava nasıl olacak? 5 Şubat 2024 bugün Türkiye genelinde hava durumu

        Türkiye'de bugün pek çok il yağışlı bir gün geçirecek. Doğu Anadolu'da kar yağışı beklenirken; Karadeniz Bölgesi'nde ise yağmur yağacak. 5 Şubat günü diğer bölgeler ise yağışsız bir güne uyanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu haritası ile "Bugün (5 Şubat 2024) İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava nasıl olacak" sorusu yanıt buldu. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 00:34 Güncelleme: 05.02.2024 - 00:34
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        • 1

          Ülke genelinde Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası etkisini yitirmeye başladı. MGM'nin bu haftaki genel hava durumu tahminine göre; hava sıcaklıkları haftanın başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde haftanın ilk gününde bugün havanın nasıl olacağını sizler için derledik. İşte, 5 Şubat 2024 Türkiye hava durumu...

        • 2

          5 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

          İstanbul'da bugün hava yağışsız parçalı bulutlu olacak. Adeta bahardan kalma bir gün olacak Megakentt hava sıcaklığı, en yüksek 14 dereceyi görürken; en düşük 7 derece olması bekleniyor.

          Ankara'da ise hava çok bulutlu olacak. Başkent soğuk bir gün geçirecek çünkü sıcaklıklar en fazla 8 dereceye kadar çıkacak.

          İzmir ise bugün az bulutlu olacak. Kent genelinde hava çoğunlukla güneşli olurken, sıcaklıklar 17 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          5 ŞUBAT PAZARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye bugün yağış konusunda adeta ikiye bölünecek. Yurdun kuzeyi ile doğusunda yağış beklenirken diğer bölgeler daha sakin bir gün geçirecek. Özellikle Antalya'da hava sıcaklıkları 20 dereceyi bulacak ve güneş, bulutların ardından kendini gösterecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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