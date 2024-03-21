Bugün hava nasıl olacak? 21 Mart Perşembe Türkiye geneli hava durumu
Ülke geneli yağmurlu havanın etkisi altına girdi. Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte 21 Mart 2024 Perşembe bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...
Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 21 Mart Perşembe Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
21 MART PERŞEMBE (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İstanbul'da yağmur bekleniyor. 21 Mart Perşembe günü havanın kapalı olmasının yanı sıra hava sıcaklıklarının da 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
21 Mart Perşembe günü Ankara’da ise karla karışık yağmur beklentisi var. Hafta sonunu bahar havası gibi ılık geçiren Başkent’te hava sıcaklıkları yarın 6 dereceye kadar düşecek.
İzmir’de ise hava bulutlu ev yağışsız olacak. Bununla birlikte hava sıcaklıkları günün farklı saatlerinde 5 ile 16 derece arasında değişecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.