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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 18 Ekim 2024 Cuma MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 18 Ekim Cuma İstanbul, Ankara, İzmir son hava durumu tahminleri

        Ekim ayında iki hafta geride kalırken, Türkiye genelinde sıcaklıklar 6 ila 12 derece düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşeceği soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışların etkili olduğu illerde sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. Peki, 'Bugün hava nasıl olacak?' İşte 18 Ekim 2024 Cuma MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 01:16 Güncelleme: 18.10.2024 - 01:16
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        • 1

          Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Meteorolojiden, kuvvetli yağış ve rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 18 EKİM?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Yozgat, Sivas ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyıları, Bitlis, Muş, Van'ın kuzeybatısı, Diyarbakır, Siirt'in kuzeyi, Ağrı ile Iğdır'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Ege kıyıları, Marmara ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer hafif zirai don olayı bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 12°C, 17°C

          Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

          ANKARA 3°C, 12°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          İZMİR 12°C, 23°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 4
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