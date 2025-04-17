Bugün hava nasıl olacak? 17 Nisan Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Nisan Perşembe günü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde hava durumu bölgesel olarak değişiklik gösteriyor. Hafta boyunca süren yağışların ardından soğuk hava dalgası yurdu terk edecek. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 17 Nisan Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
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Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Türkiye genelinde etkili olan yağışların ardından hava sıcaklıklarının artmaya başlaması bekleniyor. İşte 17 Nisan 2025 Perşembe Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu raporu...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Iğdır'ın, Ağrı'nın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari'nin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı bekleniyor.
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İSTANBUL 9°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
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