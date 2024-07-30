Meteroloji uyardı! 30 Temmuz Salı İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Yaz ayları ve sıcak havanın hız kesmeden devam etmesiyle birlikte ülke genelinde hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı değerlendirmeleri sizler için haberimizde derledik. Peki, 30 Temmuz Salı bugün hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İşte 30 Temmuz Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgeleri için hava durumu raporu...
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Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Temmuz ayının sonlarında yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeyi sürdürse de yer yer yağışlı havalar mevcut. 30 Temmuz Salı için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 30 Temmuz Salı bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer ye çok bulutlu, Marmara (Balıkesir dışında), Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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EYYAM-I BAHUR SICAKLARI GERİ GELİYOR
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, tarih boyunca temmuz sonu ile ağustos ayı başlarının takvimlere sıcak olarak işlendiğinden bu tarihlerin eyyam-ı bahur olarak bilindiğini belirtti.
Bazı takvimlerde bu tarihlerin "31 Temmuz-7 Ağustos", bazılarında ise "1-8 Ağustos" olarak kayda geçtiğini ifade eden Toros, "eyyam-ı bahur"un en sıcak günler demek olduğunu söyledi.
Bu tarihlerin artık değişmeye başladığını dile getiren Toros, "Bu sene 21 Temmuz'da küresel bir sıcaklık rekoru kırdık. Rekorlar kırılan bir dönemdeyiz. Haziran ayında Türkiye sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına göre 3-6 derece daha sıcak geçti. Biz geçmişte temmuz sonu, ağustos başı yaşadığımız o en sıcak günleri, bugünlerde hep yaşıyoruz. Bu sene çok uzun sürdü. Afrika'nın kavurucu sıcaklıkları, Afrika üzerinde oluşmuş olan yüksek basınç alanlarının etkisiyle kuzeye doğru, Türkiye'yi de kapsayacak şekilde yukarıya doğru hareket etmiş durumda." ifadesini kullandı.
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HAVA NASIL OLACAK?
İSTANBUL 24°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık.
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ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, bugün öğle saatlerinde parçalı bulutlu.
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