29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkenin her yanında coşku ile kutlanmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı olması kapsamında resmi tatillerin uygulanması sonucunda "29 Ekim'de hastaneler açık mı, hizmet veriyor mu?" soruları yanıtını arıyor. İşte 29 Ekim'de hastanelerin çalışma durumu...