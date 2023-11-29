UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. 20:45'te 2 ve 23:00'de 6 karşılaşmanın oynanacağı gecede temsilcimiz Galatasaray da Manchester United ile karşı karşıya gelecek ve 3 puan arayacak. İşte, hem dijital medya platformu Exxen hem de TV8,5'ta yayınlanacak maçların programı...