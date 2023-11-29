Bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 29 Kasım Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları...
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta bu akşam oynanacak 2. gün maçlarıyla sona erecek. Birbirinden kritik mücadelelerin oynanacağı günde 8 karşılaşma izleyicilerin karşısına çıkacak ve son 16 turu ile Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar büyük ölçüde belli olacak. İşte, 29 Kasım Çarşamba günü itibariyle devler liginde günün maçları...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. 20:45'te 2 ve 23:00'de 6 karşılaşmanın oynanacağı gecede temsilcimiz Galatasaray da Manchester United ile karşı karşıya gelecek ve 3 puan arayacak. İşte, hem dijital medya platformu Exxen hem de TV8,5'ta yayınlanacak maçların programı...
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A GRUBU
20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)
23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)
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B GRUBU
20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)
23:00 Arsenal - Lens (Exxen)
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C GRUBU
23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)
23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)
D GRUBU
23:00 Benfica - Inter (Exxen)
23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)