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        Haberler Bilgi Spor BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Ağustos 2025 bugünkü maçlar

        Bugün hangi maçlar var? 1 Ağustos Cuma bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        1 Ağustos 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Yeni sezon öncesi hazırlık mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor. Bugün Kocaelispor Wydad Casablanca ile karşı karşıya gelirken, Samsunspor Dunkerque ile mücadele edecek. Öte yandan Danimarka Süper Ligi, İsveç Superettan, Belçika Pro League, Avusturya Bundesliga gibi liglerde kritik maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Ağustos 2025 bugünün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 14:04 Güncelleme: 01.08.2025 - 14:04
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        • 1

          Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 1 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre, Türk takımları Kocaelispor ve Samsunspor hazırlık maçlarına çıkacak. 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Öte yandan Danimarka Süper Ligi, İsveç Superettan, Belçika Pro League, Avusturya Bundesliga gibi liglerde kritik maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 1 Ağustos 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          1 AĞUSTOS 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Türkiye - T.S.Y.D. Kupası (Ankara)

          17:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (TRT Spor)

          Hazırlık - Türk Takımları

          16:00 Kocaelispor - Wydad Casablanca

          20:00 Samsunspor - Dunkerque (HT Spor)

        • 3

          Danimarka Süper Ligi

          19:00 Fredericia - Kopenhag

          21:00 Vejle - Odense

          Danimarka 1. Ligi

          20:00 Kolding - Koge

        • 4

          Hazırlık Maçı

          13:00 Werder Bremen - Hoffenheim

          Romanya Liga 1

          19:00 Farul Constanta - Metaloglobus Bucharest

          Almanya Bundesliga 2

          21:30 Schalke 04 - Hertha Berlin

        • 5

          İsveç Superettan

          20:00 Örebro - Oddevold

          Avusturya Bundesliga

          21:30 LASK - Sturm Graz

        • 6

          Belçika Pro League

          21:45 Mechelen - Club Brugge

          İngiltere EFL League 1

          22:00 Luton Town vs Wimbledon

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