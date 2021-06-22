Euro 2020'de heyecan bugün 2 maçla daha devam ediyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

22 Haziran 2021 - Salı

22:00: Çekya - İngiltere (D Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: Hırvatistan - İskoçya (D Grubu) - > TRTSPOR - TRT 4K /