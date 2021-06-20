Euro 2020'de heyecan bugün 2 maçla daha devam ediyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

20 Haziran 2021 - Pazar

19:00: Türkiye - İsviçre (A Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

19:00: İtalya - Galler (A Grubu) - > TRTSPOR - TRT 4K /