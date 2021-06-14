Euro 2020'de heyecan bugün 3 maçla daha devam ediyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

14 Haziran 2021 - Pazartesi

16:00: İskoçya - Çekya (D Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

19:00: Polonya - Slovakya (E Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: İspanya - İsveç (E Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /