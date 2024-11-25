Bugün Erzincan'da okullar tatil mi? 26 Kasım Erzincan'da okullar kar tatili mi? Valilik duyurdu

BUGÜN ERZİNCAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı illerimizde eğitim-öğretim faaliyetlerine de ara verildi.

Erzincan'da yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi. İl genelindeki tüm okullarda bugün de eğitim-öğretime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.