Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün eczaneler açık mı? 31 Aralık’ta eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?

        Bugün eczaneler açık mı? 31 Aralık'ta eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?

        31 Aralık eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. 1 Ocak resmi tatil dolasıyla ptt, banka, kargo gibi pek çok kurum kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler devreye giriyor. Peki bugün eczaneler açık mı? 31 Aralık'ta eczaneler kaçta açılıyor ve kapanıyor, saat kaça kadar açık?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 08:04 Güncelleme: 31.12.2024 - 08:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün eczane açık mı? Yılbaşı gününe kısa bir zaman kaldı. 1 Ocak resmi tatil olarak belirtildi. Bu yıl 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Yılbaşının resmi tatil olması sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlar izin yapıyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise merak konusu. Peki Bugün eczaneler açık mı? 31 Aralık’ta eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?

        • 2

          BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI? 31 ARALIK 2024

          Bugün (31 Aralık) eczaneler açık olacak. Saat 09.00'da açılan eczaneler 19.00'a kadar hizmet veriyor. 1 Ocak ise resmi tatildir ve Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle, yılbaşında eczaneler kapalı olacak. Pazar günleri nöbetçi eczanelerden acil ilaç ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

          1 OCAK ECZANELER AÇIK MI?

          Eczaneler 1 Ocak’ta kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler açık olacak.

        • 3

          ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

          Eczaneler, genel olarak hafta içi her gün sabah saat genellikle 09:00'da açılır ve akşam saat 19:00'da kapanır. Bu saatler, il veya ilçeye göre küçük farklılıklar gösterebilir. Büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde eczanelerin çalışma saatleri genellikle daha esnektir ve akşamları daha geç saatlere kadar açık kalabilirler.

          Belirli bir eczanenin açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için o eczanenin bulunduğu il veya ilçenin eczane nöbetçi listesini kontrol etmek veya ilgili eczanenin telefon numarasını arayarak bilgi almak en doğru yöntem olacaktır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        İsmail, 22 yaşındaydı... 20 gündür kayıptı!
        İsmail, 22 yaşındaydı... 20 gündür kayıptı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        Habertürk Anasayfa