Bugün eczaneler açık mı? 31 Aralık'ta eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?
31 Aralık eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. 1 Ocak resmi tatil dolasıyla ptt, banka, kargo gibi pek çok kurum kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler devreye giriyor. Peki bugün eczaneler açık mı? 31 Aralık'ta eczaneler kaçta açılıyor ve kapanıyor, saat kaça kadar açık?
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Bugün eczane açık mı? Yılbaşı gününe kısa bir zaman kaldı. 1 Ocak resmi tatil olarak belirtildi. Bu yıl 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor. Yılbaşının resmi tatil olması sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlar izin yapıyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise merak konusu. Peki Bugün eczaneler açık mı? 31 Aralık’ta eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?
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BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI? 31 ARALIK 2024
Bugün (31 Aralık) eczaneler açık olacak. Saat 09.00'da açılan eczaneler 19.00'a kadar hizmet veriyor. 1 Ocak ise resmi tatildir ve Çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle, yılbaşında eczaneler kapalı olacak. Pazar günleri nöbetçi eczanelerden acil ilaç ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
1 OCAK ECZANELER AÇIK MI?
Eczaneler 1 Ocak’ta kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler açık olacak.
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ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ
Eczaneler, genel olarak hafta içi her gün sabah saat genellikle 09:00'da açılır ve akşam saat 19:00'da kapanır. Bu saatler, il veya ilçeye göre küçük farklılıklar gösterebilir. Büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde eczanelerin çalışma saatleri genellikle daha esnektir ve akşamları daha geç saatlere kadar açık kalabilirler.
Belirli bir eczanenin açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için o eczanenin bulunduğu il veya ilçenin eczane nöbetçi listesini kontrol etmek veya ilgili eczanenin telefon numarasını arayarak bilgi almak en doğru yöntem olacaktır.