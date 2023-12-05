Dünya Türk Kahvesi Günü ne zaman? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü nasıl ilan edildi?
Dünyada en çok tüketilen kahve türlerinden birisi olan Türk kahvesi, dünya genelinde hemen hemen her ülkede bulunuyor. Türk kahvesi kültürü ve geleneği UNESCO'nun Somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor. İşte Dünya Türk Kahvesi günüyle ilgili bilmeniz gerekenler
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DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ NE ZAMAN?
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan Türk kahvesi, kültürel açıdan önemli bir yere sahip. Türk kahvesi, 2013 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne girdi. Böylelikle her 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak hatırlanmaya başladı.
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TÜRK KAHVESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Araştırmacılar kahvenin 14. yüzyıl başlarında Habeşitan'dan tüm dünyaya yayıldığını, çıkış yerinin de adının etimolojisi de kahve ile benzerlik gösteren Güney Habeşistan'daki Kaffa yöresi olduğu belirtiyor.
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Sadrazam Özdemiroğlu Osman Paşa'nın babası olan Memlük Çerkeslerinden Osmanlı'nın Yemen valisi Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getirir. Yeni hazırlama yöntemi ile kahve, güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk kahvesi adını alır.
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Önceleri Arap Yarımadası'nda kahve meyvesinin kaynatılması ile elde edilen içecek, bu yepyeni hazırlama ve pişirme yöntemiyle özgün tadına kavuşur. Kısada sürede tüm Avrupa'ya yayılan Türk kahvesi, espresso gibi en çok tüketilen kahvelerden birisi oldu.