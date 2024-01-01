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        Haberler Gündem Bugün AVM'ler açık mı? 1 Ocak Pazartesi 2024 AVM'ler açık mı kapalı mı? 1 Ocak AVM çalışma saatleri

        Bugün AVM'ler açık mı? 1 Ocak Pazartesi AVM çalışma saatleri

        Hem özel sektör de hem kamu sektörün de 1 Ocak resmi tatil olarak uygulanıyor. Bugün AVM ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar AVM'lerin resmi tatilde açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün 1 Ocak Pazartesi günü AVM'ler açık mı kapalı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 01.01.2024 - 13:19
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        • 1

          Her yıl olduğu gibi bu sene de yılbaşının ertesi günü olan 1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil ilan edildi. Bugün eğlenceli vakit geçirmek ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 1 Ocak Pazartesi günü AVM'lerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün AVM'ler açık mı? İşte, detaylar...

        • 2

          1 OCAK PAZARTESİ BUGÜN AVM'LER AÇIK MI?

          Alışveriş Merkezleri, resmi tatillerde ve hafta sonları açık oluyor dolayısıyla bugün de normal saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor.

        • 3

          1 OCAK PAZARTESİ AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

          Alışveriş Merkezleri, 1 Ocak'ın resmi tatil gününde de açık. Çalışma saatleri her zaman olduğu gibi sabah 10.00 ile 22.00 arasında uygulanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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