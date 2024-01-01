Bugün AVM'ler açık mı? 1 Ocak Pazartesi AVM çalışma saatleri
Hem özel sektör de hem kamu sektörün de 1 Ocak resmi tatil olarak uygulanıyor. Bugün AVM ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar AVM'lerin resmi tatilde açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün 1 Ocak Pazartesi günü AVM'ler açık mı kapalı mı? İşte, detaylar...
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Her yıl olduğu gibi bu sene de yılbaşının ertesi günü olan 1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil ilan edildi. Bugün eğlenceli vakit geçirmek ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 1 Ocak Pazartesi günü AVM'lerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün AVM'ler açık mı? İşte, detaylar...
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1 OCAK PAZARTESİ BUGÜN AVM'LER AÇIK MI?
Alışveriş Merkezleri, resmi tatillerde ve hafta sonları açık oluyor dolayısıyla bugün de normal saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor.
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1 OCAK PAZARTESİ AVM ÇALIŞMA SAATLERİ
Alışveriş Merkezleri, 1 Ocak'ın resmi tatil gününde de açık. Çalışma saatleri her zaman olduğu gibi sabah 10.00 ile 22.00 arasında uygulanıyor.
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