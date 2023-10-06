Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bugün 6 Ekim Cuma okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu yarın okul resmi tatil mi ve yarım gün mü olacak?

        İstanbul'un kurtuluşu ile 6 Ekim'de İstanbul'da okullar tatil mi?

        6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıldönümü bugün kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günün resmi tatil olup olmadığı ve buna bağlı olarak derş işlenip işlenmeyeceği, öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. İşte "6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi, İstanbul'da okullar tatil mi?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 00:26 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İşgalin 6 Ekim 1923 tarihinde sona ermesiyle İstanbul'un kurtuluş günü olan 6 Ekim'de okulların tatil olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, bugün 6 Ekim Cuma okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar...

        • 2

          6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

          İstanbul'un Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ancak 6 Ekim resmi tatil değil.

        • 3

          6 EKİM YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          Bugün İstanbul'un dört bir yanında İstanbul'un işgalden kurtuluşu kutlanacak. Resmi tatil ilan edilmediği için yarın okullar İstanbul'da tatil değil, normal şekilde işleyecek.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Avrupa'nın da kralı!
        Avrupa'nın da kralı!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        "Hayal kırıklığı"
        "Hayal kırıklığı"
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Kartal tepetaklak!
        Kartal tepetaklak!
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Habertürk Anasayfa