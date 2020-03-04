04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün 4 Mart Dünya Obezite Günü... Dünya genelinde obeziteyle mücadeleye dikkat çekmek için 4 Mart tarihi, Dünya Obezite Günü ilan edildi. Peki Obezite nedir, obeziteye karşı neler yapılmalı? Obezite nasıl tedavi edilir?
Obezite nedir? Günbegün ülkelerde fazlasıyla artan obezite sorunu nedir? Obezite tedavi yöntemleri nelerdir? İşte obezite hakkında tüm detaylar...
OBEZİTE NEDİR?
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında obezite yer almaktadır.Genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır.
OBEZİTE NEDEN OLUR?
- Yanlış beslenme alışkanlıkları
- Yetersiz fiziksel aktivite
- Yaş
- Cinsiyet
- Eğitim düzeyi
- Sosyo-kültürel etmenler
- Gelir durumu
- Hormonal ve metabolik etmenler
- Genetik etmenler
- Psikolojik problemler
- Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama
- Sigara- alkol kullanma
- Kullanılan bazı ilaçlar (antideprasanlar vb.)
- Doğum sayısı ve doğumlar arası süre
OBEZİTENİN NEDEN OLDUĞU RAHATSIZLIKLAR
- Yüksek Tansiyon
- Uyku Apnesi
- Kalp Hastalıkları
- Kalp krizi
- Kalp yetmezliği
- Ritim bozuklukları
- Kanserler
- Endometrium kanseri
- Serviks kanseri
- Over kanseri
- Meme kanseri
- Kolorektal (Kalın barsak) kanserler
- Yemek borusu kanseri
- Pankreas kanseri
- Safra kesesi kanseri
- Karaciğer kanseri
- Böbrek kanseri
- Tiroid kanseri
- Prostat kanseri
- Non-Hodgkin’s lenfoma
- Multiple myelom
- Lösemi
- Böbrek hastalıkları
- Alzheimer
OBEZİTE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
-Tıbbi Beslenme (Diyet) Tedavisi
- Egzersiz Tedavisi
- Davranış değişikliği tedavisi: Kendi kendini gözlemleme, Uyaran kontrolü, Alternatif davranış geliştirme, Pekiştirme, kendi kendini ödüllendirme, Bilişsel yeniden yapılandırma, Sosyal destek
- Farmakolojik tedavi: Obezite tedavisinde kullanılacak ilaçlar hafif ve orta derecede ağırlık fazlalığı olan bireyler için uygun değildir. Kullanılan ilaçların, sağlık yönünden güvenirliliğinin saptanmış olması, obeziteye neden olan etiyolojiye uygun bir etki göstermesi, kısa ve uzun dönemde önemli yan etkisinin olmaması ve bağımlılık yapmaması ve bu tür ilaçların mutlaka hekim tavsiyesi ve kontrolünde kullanılması gerekliliği büyük önem taşımaktadır.
- Cerrahi tedavi
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