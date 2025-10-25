Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Bugün 25 Ekim Dünya makarna Günü! Bir tabak makarnada saklanan 10 ilginç gerçek: 350 farklı türü varmış!

        Bugün 25 Ekim Dünya Makarna Günü! Bir tabak makarnada saklanan 10 ilginç gerçek: 350 farklı türü varmış!

        Bugün 25 Ekim, Dünya Makarna Günü! Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın severek tükettiği makarna, aslında sandığınızdan çok daha köklü ve ilginç bir geçmişe sahip. Çin'den Amerika'ya, aristokrat sofralarından mutfaklarımıza uzanan hikâyesiyle bu lezzetin sırlarını sizin için derledik...

        Giriş: 25.10.2025 - 08:30 Güncelleme: 25.10.2025 - 08:30
        • 1

          İtalyan mutfağının en tanınan simgesi, aslında Çin’den dünyaya yayıldı! Makarna, tarihiyle, çeşitleriyle ve lezzetiyle sadece bir yemek değil, bir kültür mirası. Dünya Makarna Günü’nde, bu eşsiz yemeğin bilinmeyen yönlerini derledik. İşte detaylar!

        • 2

          1. MAKARNANIN KÖKENİ SANILDIĞI GİBİ İTALYA DEĞİL

          Makarnayı hep İtalya ile özdeşleştiririz ama kökeni aslında Çin’e dayanıyor. Ünlü gezgin Marco Polo, 1271’deki Çin seyahatinde makarna benzeri bir yemekle tanışmış ve bu lezzeti Avrupa’ya taşımıştı.

        • 3

          Ancak bazı tarihçiler, Romalıların ve Etrüsklerin de Polo’dan çok önce benzer hamur işleri yaptığını öne sürüyor.

        • 4

          2. EN ÇOK MAKARNA YİYEN ÜLKE: İTALYA

          İtalyanlar, kişi başına yılda ortalama 25 kilogram makarna tüketiyor. Uluslararası Makarna Organizasyonu’na göre, bu miktardaki spagetti Dünya’nın çevresini 15.000 kez saracak kadar uzun! İlginç bir şekilde, Venezuela ve Tunus da makarna tüketiminde İtalya’yı takip ediyor.

        • 5

          3. “PASTA” KELİMESİNİN ANLAMI SANDIĞINIZ GİBİ DEĞİL!

          Makarna'nın İngilizcesi olan “Pasta” sözcüğü Latince ve Yunanca kökenli. Yunanca’da “arpa lapası”, Latince’de ise “hamurdan yapılan kek” anlamına geliyor.

          Günümüz İtalyancasında ise “pasta”, “ezilmiş hamur” veya “karışım” anlamında kullanılıyor.

        • 6

          4. İTALYA’DA 350’DEN FAZLA MAKARNA ÇEŞİDİ VAR

          İtalyan mutfağında 350’den fazla makarna türü bulunuyor! Spagetti, penne, farfalle (kelebek şekilli) ve fusilli (burgu makarna) bunlardan sadece birkaçı. Her biri farklı soslarla mükemmel uyum sağlamak için tasarlanmış.

        • 7

          5. DOMATES MAKARNAYA SONRADAN GİRDİ

          Bugün makarnayla özdeşleşen domates sosu, 1600’lü yılların sonlarına kadar tariflerde yoktu. O dönemde domatesin zehirli olduğuna inanılıyordu!

        • 8

          1790’da şef Francisco Leonardi, tarihteki ilk domates soslu makarna tarifini yazdı ve bu kombinasyon kısa sürede efsane haline geldi.

        • 9

          6. MAKARNA ÖNCELERİ ZENGİNLERİN SOFRASINDAYDI

          İtalya’da makarna, ilk yıllarda yalnızca zenginlerin tükettiği bir yemekti. Çünkü irmik yoğurmak zahmetliydi ve emek maliyeti yüksekti. Ancak sanayi devrimiyle makineleşme artınca, makarna üretimi kolaylaştı ve halkın mutfağına da girdi.

        • 10

          7. THOMAS JEFFERSON MAKARNAYI AMERİKA’YA TAŞIDI

          ABD’nin kurucularından Thomas Jefferson, Fransa seyahatinde bir makarna makinesi satın alarak bu lezzeti ülkesine götürdü. Hatta kendi makarna makinesi tasarımlarını çizdiği bile biliniyor.

        • 11

          8. MAKARNA BİLİMSEL OLARAK MUTLULUK VERİYOR

          Bilim insanlarına göre, makarnadaki karbonhidratlar serotonin üretimini artırıyor. Serotonin, mutluluk hormonu olarak biliniyor. Yani bir tabak makarna yalnızca karnınızı değil, ruhunuzu da doyuruyor!

        • 12

          9. DÜNYANIN EN BÜYÜK LAZANYASI POLONYA’DA YAPILDI

          Tarihteki en büyük lazanya, Polonya’da pişirildi. 25 metre uzunluğundaki bu dev lazanya için 2,5 ton makarna, 800 kilo kıyma, 500 litre domates sosu ve 400 kilo peynir kullanıldı. Gerçek bir rekor!

        • 13

          10. DOĞRU SOS, MAKARNANIN LEZZETİNİ BELİRLER

          İtalyanlar, makarnayı doğru sosla eşleştirmenin önemine inanır. Kısa ve oyuk makarnalar (penne, rigatoni, fusilli) yoğun ve etli soslarla, uzun ve ince makarnalar (spagetti, linguine) ise hafif ve akışkan soslarla servis edilir. Bu eşleşme, makarnanın her lokmasında tam lezzet sağlar.

          Kaynak: Picanos, Essential Italy

