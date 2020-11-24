Bu yıl uzaktan da olsa ellerinizden öpüyoruz

HABERTURK.COM

Bugün 1 milyonu aşan öğretmenimiz koronavirüs önlemleri nedeniyle uzaktan kavuşuyor öğrencilerine. 20 milyon öğrenci bu yıl ilk kez ‘online’ eğitimle kavuşuyor öğretmenlerine. Ve belki de ilk kez bu yıl pandemi sürecinde öğretmenlerimizin yüz yüze eğitimdeki kıymetini anlıyoruz.

Tarifi zordur... Onlarca genç fidanı yetiştirmek için çaba gösteren öğretmenlerimizin önemini kelimelerle yeni nesillere anlatmak. Yine de fedakar öğretmenlerimizin hayati vazifesini Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri en güzel anlatır toplumun her kesimine: “Öğretmenler; Yeni nesli Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.”

İşte Öğretmenler Günü, bu fedakâr öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan önemli bir gündür.