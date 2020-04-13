Buğu kebabı nasıl yapılır? Kebap denince akla sadece şişelere geçirilmiş ya da sadece mangal üzerinde pişmiş etler gelmesin. Kebap çok geniş kapsamlı bir yemek türü kimi zaman sebzeli kimi zaman bol etli çeşitli soslarla şenlendirdiniz mi tadına doyulmaz bir lezzet karşımıza çıkıyor. Buğu kebabında hem et hem sebze hem peynir göreceğiz.

Buğu Kebabı Malzemeler:

600 gram dana kuşbaşı eti

3 yemek kaşığı sıvı yağ

150 gram arpacık soğan

2 adet kapya biber

2 adet orta boy patates

2 adet havuç

2 çay bardağı bezelye

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Buğu Kebabı Yapılışı:

Bir tencerenin içinde etlerinizi mühürleyin ve üzerini geçecek kadar su koyup etleriniz yumuşayana kadar pişirin.

Farklı bir tencerede yağ ve arpacık soğanları kavurun.

Kavrulan soğanların üzerine kapya biber, havuç ve patatesleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Yumuşayan etleri, sarımsağı, bezelyeyi, karabiberi ve tuzu ekleyip etin suyundan 2 bardak alıp tencereye katın.

Suyun yarısı çekene kadar pişirin.

Pişen malzemeleri fırın tepsisine alın.

Beşamel sosunu yapmak için tavada tereyağını eritin unu kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü yavaş yavaş ekleyin ve çırparak pişirin topaklanma olmaması için. Karabiber ve tuzu atıp ocaktan indirin.

Tepsiye aldığınız kebapların üzerine beşamel sosu ekleyip üzerine rendelenmiş kaşarı ilave edin.

Önceden ısıttığımız 190 derecelik fırında 15 dakika üzerini kızartana kadar pişirin. Sıcak sıcak afiyetle tüketin.