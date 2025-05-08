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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Buğrahan Tuncer: Ülkemize kupa kazandırmak istiyoruz - Basketbol Haberleri

        Buğrahan Tuncer: Ülkemize kupa kazandırmak istiyoruz

        Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Galatasaray'da oyunculardan Buğrahan Tuncer ve James Palmer, Türkiye'ye kupayla dönmek istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 22:14 Güncelleme: 08.05.2025 - 22:14
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        "Ülkemize kupa kazandırmak istiyoruz"
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        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncularından Buğrahan Tuncer ile James Palmer, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun düzenleneceği Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        "LA LAGUNA TENERİFE SÜREKLİ DÖRTLÜ FİNALE KALIYOR"

        Organizasyonun yarı finalinde yarın karşılaşacakları İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi değerlendiren Buğrahan Tuncer, "Şu anda İspanya Ligi'nde ikinci sıradalar. İyi basketbol oynuyorlar. Çok tecrübeli bir takımla karşılaşacağız. Uzun zamandır da bu işin içindeler. Şampiyonlar Ligi'nde de 2 şampiyonlukları var. Sürekli Dörtlü Final'e kalıyorlar. Çok tecrübeli oyunculara sahipler. Biz, onlara göre daha genç bir takımız. Avrupa'da oynadığımız tempolu basketbolu sürdürürsek La Laguna Tenerife'yi yenebiliriz. Bu tarz basketbolu bilen takımlarla oynamamız daha iyi. İyi bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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        "ÜLKEMİZE KUPA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

        Sarı-kırmızılı takımın bu sezon Avrupa'daki performansını da değerlendiren 32 yaşındaki oyuncu, "Bu organizasyondaki ikinci senem. Zorlu rakiplerin olduğu bir lig burası. Bizim açımızdan Unicaja Malaga maçı dönüm noktası oldu. O maçta iyi oynadık. Deplasmandaki Unicaja Malaga maçında da iyi oynadık. Kaybettik ama son 1,5 dakikaya kadar öndeydik. Son anlarda yaptığımız hatalarla kaybettik. Bu maçtan sonra çıkışımız başladı. ERA Nymburk'a iki maç kaybetmiştik. Bunun için çeyrek finalde onları istiyorduk. Çok ciddi bir basketbol oynayarak onları yendik. Aynı çıkışımızı Avrupa'da devam ettirip ülkemize kupa kazandırmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        "İKİNCİ YARIYI KÖTÜ GEÇİRDİK"

        Tamamen Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne odaklandıklarını aktaran milli basketbolcu, "Ligde bundan dolayı biraz problem yaşadık. Türkiye'de ikinci yarıyı kötü geçirdik. Tecrübeli ve tecrübesiz oyuncularımız var. Buraya çok konsantre olduk. Ligde ikinci yarı fazla düştüğümüz için burada şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

        JAMES PALMER: "HARİKA BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ"

        James Palmer ise La Laguna Tenerife'nin çok güçlü bir ekip olduğunu dile getirerek, "Harika bir takımla karşılaşacağız. Kazanma konusunda harika bir geçmişleri var. Çok tecrübeli bir ekip. Harika bir oyun kurucuları var. Burada çok fazla bulundular. Dörtlü Final'e birçok kez yükseldiler. Biz de karşılaşmaya bundan dolayı hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        Takımın şampiyonluk şansını değerlendiren Palmer, "Bu organizasyonu herkes kazanabilir. Oynamak için sahaya çıkmazsan, herkes seni yenebilir. Bu yüzden fiziksel ve zihinsel olarak sürekli hazır olmalısınız." şeklinde konuştu.

        Dörtlü Final öncesi takım içindeki atmosferden bahseden ABD'li oyuncu, "Şu anda atmosfer çok iyi. Saha içinde ve saha dışında iyi anlaşıyoruz. Harika takım arkadaşlarım ve kaptanım var. Hepimiz birbirimizi seviyoruz. Bu da bize saha içinde avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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