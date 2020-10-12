Buğra Gülsoy, 1982 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır.
Bu filmler; Trio, Heterotopya, İnsan Üçleme, Alt Üst, Nar Yarası ve Mutlu Sondur. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Gülsoy, aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Kısa Fim Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörüdür. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.
İlk kez 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filmin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan oyuncu, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı.
Ardından Atv'de yayınlanan Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterini canlandırdı. Derviş Zaim tarafından yönetilen ve ilk gösterimi 2010 Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan ve 2011 yılında gösterime girmiş olan Gölgeler ve Suretler isimli filmde Ahmet isimli bir Türk gencini canlandırmıştır.
Kanal D'de yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan, Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Güney Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.
Sonrasında TRT 1'de yayınlanan Eski Hikaye dizisinde başrol oynamıştır ve Mete karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında FOX Tv'de başlayan Aşk Yeniden adlı dizide Fatih Şekercizade rolünü oynamış ve Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşmıştır. 2018 yılında ise Kızım dizisinde başrol olarak Demir Göktürk karakterini canlandırmıştır.
Tiyatro hayatına arkadaşları Serhat Teoman, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la birlikte kurduğu Tiyatro Kutu ile devam etmiştir. Tiyatro Kutu'nun kapanmasının ardından Serhat Teoman ve Emre Erkan'la birlikte kurdukları GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarına devam etmektedir. Kendisi gibi dizi ve film oyuncusu olan Burcu Kara ile 2011 yazında evlenmiş; 2 Ağustos 2012 tarihinde boşanmıştır.
BUĞRA GÜLSOY'UN YER ALDIĞI PROJELER
DİZİLER
|2008
|Hepimiz Birimiz İçin
|Nazım
|Oyuncu
|Kanal D
|2009-2010
|Unutulmaz
|Tolga
|Oyuncu
|Atv
|2010-2011
|Fatmagül'ün Suçu Ne?
|Vural Namlı
|Oyuncu
|Kanal D
|2011-2013
|Kuzey Güney
|Güney Tekinoğlu
|Oyuncu
|Kanal D
|2013-2014
|Eski Hikaye
|Mete
|Oyuncu
|TRT 1
|2014
|Bana Artık Hicran De
|Sinan
|Oyuncu
|Kanal D
|2015-2016
|Aşk Yeniden
|Fatih Şekercizade
|Oyuncu
|FOX
|2018
|8. Gün
|Ozan Taş
|Oyuncu
|Atv
|2018-2019
|Kızım
|Demir Göktürk
|Oyuncu
|TV8
|2019
|Azize
|Kartal
|Oyuncu
|Kanal D
|2020
|Uyanış: Büyük Selçuklu
|I. Melikşah
FİLMLER
|2004
|Trio
|Kısa Film - Oyuncu
|2005
|Heterotopya
|Kısa Film - Yönetmen, Oyuncu
|2006
|İnsan Üçleme
|Kısa Film - Yönetmen, Oyuncu
|2007
|Alt Üst
|Kısa Film - Yönetmen, Oyuncu
|2007
|Nar Yarası
|Kısa Film - Oyuncu
|2007
|Mutlu Son
|Arda
|Kısa Film - Yönetmen, Oyuncu
|2009
|Güneşi Gördüm
|Berat
|Oyuncu
|2010
|Gölgeler ve Suretler
|Ahmet
|Oyuncu
|2011
|Güzel Günler Göreceğiz
|Cumali
|Oyuncu
|2016
|Görümce
|Ahmet
|Oyuncu
|2016
|Robinson Crouse
|Ahmet
|Seslendirme
|2016
|Mahalle
|Ahmet
|Senarist-Yönetmen
|2017
|Cebimdeki Yabancı
|Kerem
|Oyuncu
|2017
|Acı Tatlı Ekşi
|Murat
|Oyuncu
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