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Buğra Gülsoy kimdir, kaç yaşında?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde başrol alarak yeniden ekrana dönen yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy, daha önce birçok popüler dizi ve filmde yer aldı. Peki Buğra Gülsoy kimdir, kaç yaşında? İşte Buğra Gülsoy'un hayatı...

12.10.2020 - 21:27 | Güncelleme: ABONE OL
Buğra Gülsoy kimdir, kaç yaşında?

Buğra Gülsoy, 1982 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır.

Bu filmler; Trio, Heterotopya, İnsan Üçleme, Alt Üst, Nar Yarası ve Mutlu Sondur. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Gülsoy, aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Kısa Fim Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörüdür. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.

İlk kez 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filmin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan oyuncu, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı.

Ardından Atv'de yayınlanan Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterini canlandırdı. Derviş Zaim tarafından yönetilen ve ilk gösterimi 2010 Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan ve 2011 yılında gösterime girmiş olan Gölgeler ve Suretler isimli filmde Ahmet isimli bir Türk gencini canlandırmıştır.

Kanal D'de yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan, Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Güney Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.

Sonrasında TRT 1'de yayınlanan Eski Hikaye dizisinde başrol oynamıştır ve Mete karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında FOX Tv'de başlayan Aşk Yeniden adlı dizide Fatih Şekercizade rolünü oynamış ve Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşmıştır. 2018 yılında ise Kızım dizisinde başrol olarak Demir Göktürk karakterini canlandırmıştır.

Tiyatro hayatına arkadaşları Serhat Teoman, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la birlikte kurduğu Tiyatro Kutu ile devam etmiştir. Tiyatro Kutu'nun kapanmasının ardından Serhat Teoman ve Emre Erkan'la birlikte kurdukları GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarına devam etmektedir. Kendisi gibi dizi ve film oyuncusu olan Burcu Kara ile 2011 yazında evlenmiş; 2 Ağustos 2012 tarihinde boşanmıştır.

BUĞRA GÜLSOY'UN YER ALDIĞI PROJELER

DİZİLER

2008Hepimiz Birimiz İçinNazımOyuncuKanal D
2009-2010UnutulmazTolgaOyuncuAtv
2010-2011Fatmagül'ün Suçu Ne?Vural NamlıOyuncuKanal D
2011-2013Kuzey GüneyGüney TekinoğluOyuncuKanal D
2013-2014Eski HikayeMeteOyuncuTRT 1
2014Bana Artık Hicran DeSinanOyuncuKanal D
2015-2016Aşk YenidenFatih ŞekercizadeOyuncuFOX
20188. GünOzan TaşOyuncuAtv
2018-2019KızımDemir GöktürkOyuncuTV8
2019AzizeKartalOyuncuKanal D
2020Uyanış: Büyük SelçukluI. Melikşah

FİLMLER

2004TrioKısa Film - Oyuncu
2005HeterotopyaKısa Film - Yönetmen, Oyuncu
2006İnsan ÜçlemeKısa Film - Yönetmen, Oyuncu
2007Alt ÜstKısa Film - Yönetmen, Oyuncu
2007Nar YarasıKısa Film - Oyuncu
2007Mutlu SonArdaKısa Film - Yönetmen, Oyuncu
2009Güneşi GördümBeratOyuncu
2010Gölgeler ve SuretlerAhmetOyuncu
2011Güzel Günler GöreceğizCumaliOyuncu
2016GörümceAhmetOyuncu
2016Robinson CrouseAhmetSeslendirme
2016MahalleAhmetSenarist-Yönetmen
2017Cebimdeki YabancıKeremOyuncu
2017Acı Tatlı EkşiMuratOyuncu
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