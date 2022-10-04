Buğlem İsminin Anlamı Nedir? Buğlem İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Buğlem isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

BUĞLEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Buğlem ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Buğlem isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Buğlem isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BUĞLEM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Buğlem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Cenneti müjdeleyen melek. Cennet bahçesi. Cennetteki melekler.

BUĞLEM İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Buğlem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Buğlem ismini koymak caizdir.

BUĞLEM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Buğlem ismini kullanan 12.318 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Buğlem ismini kullanan 2.471 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Buğlem ismini kullanan 2.885 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Buğlem ismini kullanan 1.755 kişi bulunmaktadır.

BUĞLEM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Buğlem adına sahip olan kişiler, duygusal insanlardır. Bazı zamanlarda içe kapanık olabilirler. Çok şefkatli, merhametli ve iyi huylu insanlardır. Dost canlısı ve barışçıl olurlar. Başkalarını mutlu etmek onları da çok mutlu eder. Oldukça sadık, evlerine düşkün olurlar. Bencillikten uzak; kendisinden çok çevresini düşünen bir yapıları vardır.