Buğday özünden elde edilen buğday yağı; vücuda, beyne, metabolizmaya, saça ve cinsel güce olan faydalarının yanında cilt lekelerine bitkisel çözüm sunan bir doğal bakım yağı olarak ta bilinmektedir. Buğday yağının saçlara, cilde ve kırışıklıklara faydaları bilinen bir gerçektir. Buğdayda bulunan; B vitamini, D vitamini ve E vitamini yanında saçlara canlılık veren keratin proteinin ham maddeleri de bulunmaktadır.

BUĞDAY YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Sinir sistemine iyi gelir: Buğday tohumu yağı; omega 3 yağ asitleri için iyi bir kaynaktır, bu da sinir sisteminizi düzenlemek ve sistematik bir şekilde çalışmasını sağlamak için çok faydalıdır. Ayrıca, buğday yağı ruh halinizi yükseltmek ve depresyonu önlemek için de mükemmeldir. Bu yağı tüketmek diğer yandan enerji desteği sağlamaktadır. Ayrıca, sahip olduğu vitamin B kompleksi nedeniyle stresini büyük ölçüde azaltır.

Buğday tohumu yağı; omega 3 yağ asitleri için iyi bir kaynaktır, bu da sinir sisteminizi düzenlemek ve sistematik bir şekilde çalışmasını sağlamak için çok faydalıdır. Ayrıca, buğday yağı ruh halinizi yükseltmek ve depresyonu önlemek için de mükemmeldir. Bu yağı tüketmek diğer yandan enerji desteği sağlamaktadır. Ayrıca, sahip olduğu vitamin B kompleksi nedeniyle stresini büyük ölçüde azaltır. Kanserle mücadele eder: Günlük diyette eklenen buğday tohumu yağı, glikoz metabolizmasını bozmaya yardımcı olmakta ve kinazların ekspresyonunu engellemektedir. Yani, kanserli aktiviteyi uyarmaktadır. Aynı zamanda makrofajlar tarafından TNF sekresyonunu arttırır ve kanser hücresi ölümüne de yardımcı olur.

Günlük diyette eklenen buğday tohumu yağı, glikoz metabolizmasını bozmaya yardımcı olmakta ve kinazların ekspresyonunu engellemektedir. Yani, kanserli aktiviteyi uyarmaktadır. Aynı zamanda makrofajlar tarafından TNF sekresyonunu arttırır ve kanser hücresi ölümüne de yardımcı olur. Kilo vermeye yardımcı olur: Buğday yağında bulunan; tiamin, folat ve niasin gibi B vitaminleri; bu yağın, proteinlerin ve karbonhidratların metabolize edilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Böylece vücudun yiyeceklerdeki enerjiyi kullanmasına yardımcı olmaktadır. Niasin ve tiamin, bir amino asit olan L-karnitin üretiminde aracı rol oynar ve yağ yakmaya yardımcı olur. Bu nedenle ekstra kalorileri vermeyi planlıyorsanız, diyet programının bir parçası olarak buğday tohumu yağını dahil etmeyi düşünebilirsiniz.

Buğday yağında bulunan; tiamin, folat ve niasin gibi B vitaminleri; bu yağın, proteinlerin ve karbonhidratların metabolize edilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Böylece vücudun yiyeceklerdeki enerjiyi kullanmasına yardımcı olmaktadır. Niasin ve tiamin, bir amino asit olan L-karnitin üretiminde aracı rol oynar ve yağ yakmaya yardımcı olur. Bu nedenle ekstra kalorileri vermeyi planlıyorsanız, diyet programının bir parçası olarak buğday tohumu yağını dahil etmeyi düşünebilirsiniz. Doğurganlığı artırır: Yapılan birçok araştırma, güçlü antioksidan etkisi sayesinde E vitamininin her iki cinsiyette de doğurganlığın iyileşmesine katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur. Erkeklerde spermlerin hareket ve sağlığını korumaya katkıda bulunduğu gibi oksidatif stresi azaltarak gebe kalmaya çalışan diyabetik kadınlarda insülin duyarlılığını ve glikoz intoleransını arttırmaktadır. Üstelik buğday tohumu yağı, testosteron düzeylerini arttırmada önemli bir rol oynayan çinko açısından da yüksektir, bu durum sperm sayısını artırmaktadır. Taranmasına yardımcı olur.

Yapılan birçok araştırma, güçlü antioksidan etkisi sayesinde E vitamininin her iki cinsiyette de doğurganlığın iyileşmesine katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur. Erkeklerde spermlerin hareket ve sağlığını korumaya katkıda bulunduğu gibi oksidatif stresi azaltarak gebe kalmaya çalışan diyabetik kadınlarda insülin duyarlılığını ve glikoz intoleransını arttırmaktadır. Üstelik buğday tohumu yağı, testosteron düzeylerini arttırmada önemli bir rol oynayan çinko açısından da yüksektir, bu durum sperm sayısını artırmaktadır. Taranmasına yardımcı olur. Cilde İyi Gelir: Cildinize haftada 2 kez düzenli olarak buğday yağı sürdüğünüzde cildin beslenmesi için gereken vitamin ve mineralleri almış oluyorsunuz. Bu sayede güneşin, rüzgarın, sıcağın, soğuğun zararlı etkilerinden cilt korunmuş olur. Cilt kremlerinin pek çoğunda bulunan antioksidanları cilde doğal olarak uygulamak isteyenler için buğday yağı çok etkili bir tercih olacaktır. Buğday yağının içeriğindeki bu antioksidanlar ve E vitamini sayesinde cilt elastikiyetini korur, yaşlanma etkileri gecikir, kırışıklıklar ve ince çizgilerin görünümü azalır. Bu bakımdan buğday yağını cilde sade olarak uygulayarak veya diğer cilt bakımı yağlarıyla birlikte uygulayarak bu olumlu etkilerden faydalanmak mümkün.

Cildinize haftada 2 kez düzenli olarak buğday yağı sürdüğünüzde cildin beslenmesi için gereken vitamin ve mineralleri almış oluyorsunuz. Bu sayede güneşin, rüzgarın, sıcağın, soğuğun zararlı etkilerinden cilt korunmuş olur. Cilt kremlerinin pek çoğunda bulunan antioksidanları cilde doğal olarak uygulamak isteyenler için buğday yağı çok etkili bir tercih olacaktır. Buğday yağının içeriğindeki bu antioksidanlar ve E vitamini sayesinde cilt elastikiyetini korur, yaşlanma etkileri gecikir, kırışıklıklar ve ince çizgilerin görünümü azalır. Bu bakımdan buğday yağını cilde sade olarak uygulayarak veya diğer cilt bakımı yağlarıyla birlikte uygulayarak bu olumlu etkilerden faydalanmak mümkün. Saça İyi Gelir: Cildi besleyen, koruyan, canlandıran her bitkisel yağı aslından saç bakımı için de öneriyorum. Zira sağlıklı saçlara sahip olabilmek için öncelikle sağlıklı bir saç derisine sahip olmak gerekiyor. Saç derisini beslediğimiz sürece saç dökülmesi önlenecek, saçlar daha hızlı ve sağlıklı uzayacak, hatta yeni saç oluşumu da desteklenecektir. Özellikle de neredeyse tüm saç bakımı ürünlerinde bolca bulunan E vitamini bakımında zengin olan buğday yağı ile saç derisine masaj yapmak sağlıklı saçların anahtarı olacaktır. Bu bakımdan buğday yağını; sade olarak saç derinize uygulayıp ve yarım saat bekledikten sonra yıkayarak saç derinizi besleyip canlandırabilirsiniz. Başka bir alternatif olarak da buğday yağı; zeytinyağı ve 1 adet yumurtayı karıştırıp saç derinize yuvarlak hareketlerle masaj yaparak sürebilirsiniz. Bu kürü de saçta yarım saat bekletip yıkamak, haftada bir kez saça bu tür bakım kürleriyle bakım yapmayı alışkanlık haline getirmek tüm saç sorunlarından sizi kurtaracaktır.

Cildi besleyen, koruyan, canlandıran her bitkisel yağı aslından saç bakımı için de öneriyorum. Zira sağlıklı saçlara sahip olabilmek için öncelikle sağlıklı bir saç derisine sahip olmak gerekiyor. Saç derisini beslediğimiz sürece saç dökülmesi önlenecek, saçlar daha hızlı ve sağlıklı uzayacak, hatta yeni saç oluşumu da desteklenecektir. Özellikle de neredeyse tüm saç bakımı ürünlerinde bolca bulunan E vitamini bakımında zengin olan buğday yağı ile saç derisine masaj yapmak sağlıklı saçların anahtarı olacaktır. Bu bakımdan buğday yağını; sade olarak saç derinize uygulayıp ve yarım saat bekledikten sonra yıkayarak saç derinizi besleyip canlandırabilirsiniz. Başka bir alternatif olarak da buğday yağı; zeytinyağı ve 1 adet yumurtayı karıştırıp saç derinize yuvarlak hareketlerle masaj yaparak sürebilirsiniz. Bu kürü de saçta yarım saat bekletip yıkamak, haftada bir kez saça bu tür bakım kürleriyle bakım yapmayı alışkanlık haline getirmek tüm saç sorunlarından sizi kurtaracaktır. Kalp Dostudur: Buğday yağının içeriğindeki; B vitamini ve Omega 3 yağ asitleri kalp dostu özellikleriyle bilinmektedir. Bu bakımdan vücuttaki kan akışını düzenleyen buğday yağı, yüksek kan basıncını ve bundan kaynaklanan sorunları da önler. Kötü kolesterol olarak bilinen LDL’yi düşüren, iyi kolesterol olan HDL’yi yükselten buğday yağı, kişinin kolesterolünün dengede kalmasını sağlayarak da kalbi korur. Tüm bunları hesaba katarak düzenli olarak buğday yağı tüketmenizi öneriyorum. Ancak buğday yağının içilerek ağız yoluyla tüketiminde günde 1 çay kaşığının yeterli olacağını söyleyebilirim.

Buğday yağının içeriğindeki; B vitamini ve Omega 3 yağ asitleri kalp dostu özellikleriyle bilinmektedir. Bu bakımdan vücuttaki kan akışını düzenleyen buğday yağı, yüksek kan basıncını ve bundan kaynaklanan sorunları da önler. Kötü kolesterol olarak bilinen LDL’yi düşüren, iyi kolesterol olan HDL’yi yükselten buğday yağı, kişinin kolesterolünün dengede kalmasını sağlayarak da kalbi korur. Tüm bunları hesaba katarak düzenli olarak buğday yağı tüketmenizi öneriyorum. Ancak buğday yağının içilerek ağız yoluyla tüketiminde günde 1 çay kaşığının yeterli olacağını söyleyebilirim. Protein Kaynağıdır: Buğday yağı %28 oranında protein içerdiği için muhteşem bir protein kaynağıdır. Vücudun temel yapı taşlarından olan protein, hücreleri besler, zarar gören hücreleri onarır, yeni hücre oluşumunu destekler. Özellikle ağır spor ve egzersizyapan, yorucu işlerde çalışan kişilerin yüksek oranda protein alımına ihtiyaçları vardır. Proteinin kas kütlesini koruyucu, artırıcı, güçlendirici etkisine sağlıklı ya da hasta herkesin ihtiyacı var. Et ürünleri yüksek oranda protein içerdiği için genellikle bu protein ihtiyacını etten karşılayabiliriz. Ancak vejetaryen beslenen kişiler için protein kaynağı olarak buğday yağı doğru bir tercih olacaktır.

Buğday yağı %28 oranında protein içerdiği için muhteşem bir protein kaynağıdır. Vücudun temel yapı taşlarından olan protein, hücreleri besler, zarar gören hücreleri onarır, yeni hücre oluşumunu destekler. Özellikle ağır spor ve egzersizyapan, yorucu işlerde çalışan kişilerin yüksek oranda protein alımına ihtiyaçları vardır. Proteinin kas kütlesini koruyucu, artırıcı, güçlendirici etkisine sağlıklı ya da hasta herkesin ihtiyacı var. Et ürünleri yüksek oranda protein içerdiği için genellikle bu protein ihtiyacını etten karşılayabiliriz. Ancak vejetaryen beslenen kişiler için protein kaynağı olarak buğday yağı doğru bir tercih olacaktır. Enerji Kaynağıdır: Buğday yağı zengin içeriği sayesinde fiziksel olarak yorucu işlerde çalışanlara, spor yapanlara enerji veren, oksijen alımını artıran bir bitkisel yağdır. Beslenmesine buğday yağını ekleyen kişilerin enerji seviyesi yükselir, performansı artar ve vücudun dayanıklılık seviyesi yükselir. Özellikle ağır spor yapan kişilerde yanlış hareketler ya da yorucu aktiviteler sonucu oluşan doku hasarları, kas ezilmeleri için buğday yağı önerilir. Bu sayede dokulardaki deformasyonların daha kolay onarılması ve doku büyümesinin hızlanması beklenir.

Buğday yağı zengin içeriği sayesinde fiziksel olarak yorucu işlerde çalışanlara, spor yapanlara enerji veren, oksijen alımını artıran bir bitkisel yağdır. Beslenmesine buğday yağını ekleyen kişilerin enerji seviyesi yükselir, performansı artar ve vücudun dayanıklılık seviyesi yükselir. Özellikle ağır spor yapan kişilerde yanlış hareketler ya da yorucu aktiviteler sonucu oluşan doku hasarları, kas ezilmeleri için buğday yağı önerilir. Bu sayede dokulardaki deformasyonların daha kolay onarılması ve doku büyümesinin hızlanması beklenir. Kan Şekerini Dengeler: Kan şekerinin yüksekliği dolayısıyla ortaya çıkan diyabet, günümüzde tüm toplumda çok yaygın olan bir rahatsızlık. İlerlediği zaman neredeyse tüm organlara ve metabolizmayazarar veren diyabet, hayatı tehdit edecek derecede pek çok hastalığa sebep oluyor. İşte bu bakımdan kan şekerinin dengede tutulması her yaştan, herkes için çok önemli. Kan şekerinin dengede tutulabilmesi için size önereceğin doğal besinlerden birisi de buğday yağıdır. Magnezyum açısından zengin olan buğday yağı, düzenli olarak tüketildiğinde kan şekerini dengede tutar ve yükselmesini önler. Bu bakımdan diyabetik hastalar doktorlarının bilgisi dahilinde günde bir çay kaşığı kadar buğday yağı içmeyi alışkanlık haline getirirlerse tedavi süreçleri hızlanacak, yaşam kalitesi artacaktır.

Kan şekerinin yüksekliği dolayısıyla ortaya çıkan diyabet, günümüzde tüm toplumda çok yaygın olan bir rahatsızlık. İlerlediği zaman neredeyse tüm organlara ve metabolizmayazarar veren diyabet, hayatı tehdit edecek derecede pek çok hastalığa sebep oluyor. İşte bu bakımdan kan şekerinin dengede tutulması her yaştan, herkes için çok önemli. Kan şekerinin dengede tutulabilmesi için size önereceğin doğal besinlerden birisi de buğday yağıdır. Magnezyum açısından zengin olan buğday yağı, düzenli olarak tüketildiğinde kan şekerini dengede tutar ve yükselmesini önler. Bu bakımdan diyabetik hastalar doktorlarının bilgisi dahilinde günde bir çay kaşığı kadar buğday yağı içmeyi alışkanlık haline getirirlerse tedavi süreçleri hızlanacak, yaşam kalitesi artacaktır. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Buğdayın içerdiği antioksidanlar, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirir ve tam fonksiyonla çalışmasını sağlar. Kanser, kalp ve damar rahatsızlıkları gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların da büyük bir bölümünün bağışıklık sisteminin güçsüzlüğünden kaynaklandığını düşündüğümüzde buğday yağının önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Buğday yağı barındırdığı antioksidanlarla, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için, kanser yapıcı olarak bilinen ve bünyeye hasar veren serbest radikalleri yok eder, çoğalmalarını engeller. Ayrıca vücutta bulunan toksinlerin de dışarı atılmasına yardım eden buğday yağı, özellikle kışın ortaya çıkan grip, nezle gibi viral, enfeksiyonel hastalıkların da oluşumunu önler. Zira güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olan kişilerin bu tür hastalıklara yakalanma riski çok daha düşüktür.