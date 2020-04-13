Buğday salatası tarifi, nasıl yapılır?

Buğday salatası nasıl yapılır? Buğdaydan sadece aşure yapılmaz. Doyurucu bir salata yapmak isterseniz mutlaka Buğday salatasını deneyin. Birçok yeşillik kullanıldığı gibi nar ekşisi ve cevizi gibi lezzetleri de içerisinde barındırıyor.

Buğday Salatası Malzemeler:

1 su bardağı buğday

5 su bardağı su

6 adet cherry domates

1/2 su bardağı yeşil zeytin

4 adet salatalık turşusu

1/4 demet maydanoz

1/4 demet dereotu

1/2 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1/2 çay kaşığı tuz

Servisi için:

1/2 demet kıvırcık marul

Buğday Salatası Yapılışı:

Buğdayları önceden ıslatın. Ertesi gün bol suda yıkadığınız buğdayı üzerini su geçecek kadar suyla doldurup 30 dakika haşlayın.

Buğdayın fazla haşlama suyunu süzüp bir kez durulamak için yıkayın. Süzgece aldığınız buğdayların fazla suyunu akıtmasını bekleyin.

Cherry domatesleri yıkayıp sap kısımlarını kesin. Dört eş parçaya ayırın. Çekirdeksiz yeşil zeytini ve turşuluk salatalıkları küp formunda kesin. Dereotu ve maydanozu ince bir şekilde kıyın.

Derin bir kaba aldığınız buğdayı diğer malzemelerle harmanlayın.

Ufak bir kap içinde nar ekşisi, tuz ve zeytinyağıyla harmanladığınız sosu salataya ekleyin.

Bol suda yıkadığınız marul ya da kıvırcıkla servis edebilirsiniz.