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        Haberler Spor Basketbol NBA Bucks Lillard ve Antetokounmpo'yla kazandı! - Basketbol Haberleri

        Bucks Lillard ve Antetokounmpo'yla kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği Utah Jazz'ı 123-100 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:01
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        Bucks yıldızlarıyla kazandı!
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        NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Bucks, Jazz'ı 23 sayı farkla yendi.

        Bucks'ta Damian Lillard 34, Giannis Antetokounmpo da 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Jazz'da Jordan Clarkson ise 18 sayı attı.

        Minnesota Timberwolves ise deplasmanda Chicago Bulls'u 135-119 yendi.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards 33 sayıyla takımını galibiyete taşırken, Bulls'ta Nikola Vucevic 25, Coby White ise 24 sayı attı.

        Batı Konferansı'nda San Antonio Spurs, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 118-105 yendi.

        Spurs'ta Malaki Branham ve Keldon Johnson 17'şer sayı kaydederken, Blazers'ta ise Deandre Ayton ve Jerami Grant 21'er sayı attı.

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