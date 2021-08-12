Bucak yangınında 6 gözaltı!

Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınar köyü mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan başlayan orman yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Akşam saatlerinde havadan müdahaleye ara verilirken, arazözler ve Burdur Emniyet Müdürlüğü TOMA araçlarıyla alevlere müdahale devam etti.
'6 KİŞİ GÖZALTINDA, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR'
Yangın alanına helikopterle gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kriz merkezinde çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: "Akşam üzeri Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. 15 gündür devam eden yangılar silsilesinde bugün (dün) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı. Öğle saatlerinde çıkan Burdur Bucak yangınında ise kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Öğlen 12 gibi çıkan yangına 12.10 gibi müdahale edildi.
Bucak Çobanpınar Mevkiinde çıkan yangında 21 ev zarar gördü, 7 mahalle tahliye edildi. Tahliye edilenlerin sayısı 200 aştı. Vatandaşların dışında hayvan tahliyeleri de yapıldı. Yangına 6 uçak 11 helikopter 76 arazöz, 37 iş makinasıyla müdahale ediliyor. Şu an itibariyle batı ve güney batı kontrol altında, 300 hektar kadar yanan alan var. Olayla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk kuvvetlerimiz ve savcılık olayla ilgili soruşturmalarına devam ediyor."
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