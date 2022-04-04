Buça'daki toplu mezar uydudan görüntülendi

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Maxar Technologies tarafından sunulan görüntülerde St. Andrew ve Pyervozvannoho All Saints Kilisesi yakınında toğrağa kazılmış yaklaşık 14 metre uzunluğunda çukur görülüyor. Şirkete göre, kilisenin arazisindeki ilk kazı izleri 10 Mart'a kadar gidiyor.

Reuters'a konuşan Maxar, "31 Mart'taki daha yakın tarihli görüntülerde, kilisenin yakınındaki bölgenin güneybatı kesiminde yaklaşık 14 uzunluğunda bir mezar alanı görülüyor" açıklamasında bulundu.

Başkent Kiev'in yaklaşık 24 km kuzeybatısındaki Buça, 24 Şubat'taki Rus işgalinin başlangıcından bu yana şiddetli çatışmalara sahne oldu ve 26 Şubat'ta tamamen işgal edildi. Bir aydan fazla bir süre boyunca kasaba tamamen erişilemez durumda kaldı.

Geçen hafta kasabaya giren Ukraynalı askerler, sokaklarda, bazıları bağlı ve yakın mesafeden vurulmuş yüzlerce sivile ait cansız beden buldu. Kasabanın belediye başkanı Taras Shapravskyi'ye göre, 300 cansız bedenin en az 50'si Rus birliklerinin yargısız infaz kurbanı gibi görünüyor.

BUÇA'DAN KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti. Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını kaydetmişti.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunduğunu kaydeden Venediktova, "Kiev bölgesinin kurtarılmış topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak için belgelenmesi gereken bir cehennemdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Venediktova, olayın tanıkları ve mağdurlarının tespitine yönelik çalışmaların yanı sıra bu facianın foto ve video kanıtlarının toplanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurgulamıştı.