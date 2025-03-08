Özellikle kış aylarında çok büyük zorluk yaşadıklarını belirten Nusrullah Özdil, "Bizim köyümüzde telefon çekmiyor. Acil bir durum veya bir hastamız olduğunda gece saatlerinde bu tepeye çıkmak zorunda kalıyoruz. Bazen kurtlar bile oluyor. Hangi devirdeyiz? Bizim köyde 40 hane var. 1 kilometre ve bazen çocuklarla birlikte tepeye çıkıyoruz. Telefon şebekesi çekmemesi nedeniyle köylü olarak mağduruz. Özellikle öğrencilerimiz internete bağlanamıyorlar. Sadece kışın değil yazın da mağduruz" dedi.