Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bu yolculuk "konuşmak" için! | Son dakika haberleri

        Bu yolculuk "konuşmak" için: Çoluk çocuk 1 kilometre yürüyerek tepeye

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir köye bağlı mezrada yaşayanlar, telefonla konuşmak için karlı yollardan geçerek yüksek tepeye çıkıyor. 1 kilometre yol yürüdüklerini belirten köylüler, şebeke sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:37 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Gürkavak köyüne bağlı Yeşildere mezrasında yaşayanlar, telefonla konuşmak için karlı yollardan geçerek yüksek tepeye çıkıyor. 1 kilometre yol yürüdüklerini belirten köylüler, şebeke sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

        • 2

          Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gürkavak köyünün 40 haneli Yeşildere mezrasında yaşayanlar, telefonla konuşmak için karlı yollardan geçerek yüksek tepeye çıkıyor.

        • 3

          Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği mezrada acil hastası olan ya da uzaktaki yakınları ile görüşmek isteyenler, her seferinde 1 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalıyor.

        • 4

          Özellikle kış aylarında çok büyük zorluk yaşadıklarını belirten Nusrullah Özdil, "Bizim köyümüzde telefon çekmiyor. Acil bir durum veya bir hastamız olduğunda gece saatlerinde bu tepeye çıkmak zorunda kalıyoruz. Bazen kurtlar bile oluyor. Hangi devirdeyiz? Bizim köyde 40 hane var. 1 kilometre ve bazen çocuklarla birlikte tepeye çıkıyoruz. Telefon şebekesi çekmemesi nedeniyle köylü olarak mağduruz. Özellikle öğrencilerimiz internete bağlanamıyorlar. Sadece kışın değil yazın da mağduruz" dedi.

        • 5

          Köylülerden Rıfat Eniş ise şebeke sorununun çözülmesi için birçok kez müracaatta bulunduklarını fakat halen çözüm bulunamadığını söyledi. 40 haneli mezranın yaklaşık 30'u, kış aylarında çocuklarını okutmak için merkeze gittiklerini belirten Eniş, "Diğer kalan vatandaşlar olarak sevdiklerimize konuşmak için her gün 1 kilometre karda yürüyerek şebekenin çektiği bölgeye gidiyoruz. Özellikle kış aylarında çok ciddi sıkıntı çekiyoruz. Başıboş köpekler ve kurtlar dolaşıyor. Yetkililerin bize yardım etmesin istiyoruz" diye konuştu.

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        "Önümüzdeki 10 yılda eşitlik seviyesine ulaşılırsa milli gelir artış hızı 2 kat hızlanacak"
        "Önümüzdeki 10 yılda eşitlik seviyesine ulaşılırsa milli gelir artış hızı 2 kat hızlanacak"
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Habertürk Anasayfa