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        Haberler Yaşam Bu yiyeceklerin tam zamanı! Sonbaharın şifasını sofranıza taşıyın: Sonbahar bitmeden tüketmeniz gereken meyve ve sebzeler!

        Bu yiyeceklerin tam zamanı! Sonbaharın şifasını sofranıza taşıyın: Sonbahar bitmeden tüketmeniz gereken meyve ve sebzeler!

        Sonbaharın gelişiyle birlikte doğa, sofralarımıza lezzet ve sağlık sunan birçok meyve ve sebzeyi getiriyor. Mevsiminde yetişen ürünleri tüketmek, sadece besin değerlerini en yüksek seviyede almamızı sağlamakla kalmaz; aynı zamanda çevreye de destek olur. Bu nedenle sonbahar ürünlerini tercih etmek hem bedenimize hem de gezegenimize katkı sağlar. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 10:00 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:00
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        Bu yiyeceklerin tam zamanı!
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        Sonbahar, hem doğanın hem de sofraların renklendiği bir mevsimdir. Bu dönemde yetişen sebze ve meyveler, sadece lezzetleriyle değil, sağlığa sundukları faydalarla da öne çıkar. Mevsiminde tüketilen bu besinlerle sağlığınızı desteklerken doğaya da katkıda bulunabilirsiniz.

        ELMALAR: BEYİN SAĞLIĞINA DESTEK

        Elma, sonbaharın en ikonik meyvelerinden biridir ve her yaştan insanın favorisi olmaya devam eder. Orta boy bir elma, yaklaşık 4.8 gram lif içerir ve günlük lif ihtiyacının %17’sini karşılar. Bu lif içeriği, sindirim sağlığını desteklerken, tokluk hissini de artırır.

        Ayrıca, elma kabuğunda bulunan polifenoller, kalp hastalığı riskini düşürmeye ve tip 2 diyabete karşı koruyucu olmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, elma tüketiminin Alzheimer hastalığı riskini azaltmada etkili olabileceğini de göstermektedir. Elmalar, hem sade hem de çeşitli tariflerde kullanılabilir; salatalarda, yulaf ezmesinde ya da fırınlanmış olarak sonbahar sofralarınıza lezzet katar.

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        ARMUT: KALP DOSTU BİR SEÇENEK

        Armut, lif bakımından elmalardan bile daha zengin olup, kalp sağlığına katkı sağlar. Orta boy bir armut, günlük lif ihtiyacının %20’sini karşılayan 5.5 gram lif içerir. Lifin yanı sıra armutlar, potasyum ve C vitamini açısından da zengindir. Kalp sağlığını destekleyen bu meyve, salatalarda ya da pişmiş tatlılarda rahatlıkla kullanılabilir. Pişirildiğinde doğal şekerleri ortaya çıkarak tatlı bir dokunuş sunar. Çeşitli tariflerde armudu kullanarak hem lezzetli hem de besleyici bir öğün elde edebilirsiniz.

        KIZILCIK: GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

        Kızılcık, özellikle kış sezonlarında tercih edilen ancak yıl boyunca faydalarından yararlanılabilecek bir meyvedir. Antioksidan bakımından oldukça zengin olan kızılcık, oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olan antosiyaninler içerir. Bu antioksidanlar, hücrelerin zarar görmesini engeller ve çeşitli kronik hastalıklara karşı koruma sağlar. Kızılcık, kan basıncını düzenlemeye ve kolesterol seviyelerini iyileştirmeye katkıda bulunabilir. Salatalara, tatlılara veya kahvaltılık tariflere ekleyerek kızılcığın eşsiz lezzetini deneyimleyebilirsiniz.

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        BALKABAĞI: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLEYEN GÜÇLÜ BİR BESİN

        Sonbahar denince akla ilk gelen sebzelerden biri olan balkabağı, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeker. Beta-karoten içeriği sayesinde vücudun A vitamini ihtiyacını karşılar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bir fincan balkabağı püresi, günlük A vitamini ihtiyacının %83’ünü karşılayarak göz ve cilt sağlığına da katkıda bulunur. Balkabağı püresini tatlılara, çorbalara veya kahvaltılık tariflere ekleyerek farklı tarifler deneyebilirsiniz.

        PIRASA: İLTİHAP ÖNLEYİCİ ÖZELLİKLERİYLE SAĞLIĞINIZA KATKI SAĞLAR

        Pırasa, sonbahar aylarında mutfaklarda sıkça kullanılan bir sebzedir. Soğan ailesinden gelen bu sebze, kaempferol adı verilen ve kalp sağlığını koruyan bir flavonoid içerir. İltihap önleyici özellikleri ile bilinen kaempferol, aynı zamanda vücudu kronik hastalıklara karşı korur. Pırasayı çorbalarda, yemeklerde veya garnitür olarak kullanarak hem lezzetli hem de sağlıklı bir öğün hazırlayabilirsiniz.

        BRÜKSEL LAHANASI: KANSERE KARŞI KORUMA SAĞLAYAN BİR SEBZE

        Brüksel lahanası, sonbahar ve kış aylarının en sağlıklı sebzelerinden biridir. Bol miktarda lif ve antioksidan içerir, ayrıca kansere karşı koruyucu glukozinolatlar barındırır. Bu bileşikler, vücutta kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir. Fırında pişirerek ya da salatalara ekleyerek bu lezzetli sebzeyi diyetinize dahil edebilirsiniz.

        TATLI PATATES: BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BİR BESİN KAYNAĞI

        Tatlı patates, beta-karoten açısından zengin olup vücudun A vitamini ihtiyacını karşılar. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve özellikle soğuk kış aylarında vücudu korur. Fırında pişirerek, kızartarak ya da püre olarak çeşitli tariflerde kullanabilirsiniz. Tatlı ve besleyici yapısıyla her öğünde farklı şekillerde tüketilebilir.

        Kaynak: Everyday Health, The Welnest, Delish

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