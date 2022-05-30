Bu yıl Kurban fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Büyükbaş ve küçükbaş koyun, keçi, dana, kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı'nda ibadet niyeti ile kurban kesmek, hür, yolcu olmayan, müslim ve zengin kimseye vacibdir. Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getireceği bir ibadettir. Bu sene kurban kesecek olanlar kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki Bu yıl Kurban fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...



2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da kurban kesecekler tarafından araştırılamaya başlandı. Bu sene için Büyükbaş kurbanlık fiyatının 25-50 bin TL arasında olduğu, küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 2,5 ile 5 bin TL arasında olduğu bilgisi yer alıyor.

İL İL KURBAN FİYATLARI



İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 5.000 TL

Büyükbaş: 35.000 TL – 55.000 TL

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.900 TL

Büyükbaş: 32.000 TL – 50.000 TL

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 2.800 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 32.000 TL – 53.000 TL