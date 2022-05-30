Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İnanç Bu yıl Kurban fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Büyükbaş ve küçükbaş koyun, keçi, dana, kurbanlık fiyatları

Bu yıl Kurban fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalırken kurban vazifesini yerine getirmek isteyen İslam alemi "Bu yıl Kurban fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı? Bilindiği gibi Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz'da başlayıp 12 Temmuz'da sona erecek. Kurban fiyatları şehirden şehre farklılık göstermektedir. İşte 2022 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları

30.05.2022 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
Bu yıl Kurban fiyatları ne kadar, kaç TL? 2022 Büyükbaş ve küçükbaş koyun, keçi, dana, kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı'nda ibadet niyeti ile kurban kesmek, hür, yolcu olmayan, müslim ve zengin kimseye vacibdir. Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getireceği bir ibadettir. Bu sene kurban kesecek olanlar kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki Bu yıl Kurban fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2022 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...


2022 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları da kurban kesecekler tarafından araştırılamaya başlandı. Bu sene için Büyükbaş kurbanlık fiyatının 25-50 bin TL arasında olduğu, küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 2,5 ile 5 bin TL arasında olduğu bilgisi yer alıyor.

İL İL KURBAN FİYATLARI


İstanbul Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.700 TL – 5.000 TL
Büyükbaş: 35.000 TL – 55.000 TL

Ankara Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.700 TL – 3.900 TL
Büyükbaş: 32.000 TL – 50.000 TL

İzmir Kurbanlık Fiyatları
Küçükbaş: 2.800 TL – 3.500 TL
Büyükbaş: 32.000 TL – 53.000 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Eurovision'u kazanan Kaluş Orkestra kupasını İHA satın alınması için sattı
Eurovision'u kazanan Kaluş Orkestra kupasını İHA satın alınması için sattı
Dışişleri ile AB arasında Siyasi Diyalog Toplantısı
Dışişleri ile AB arasında Siyasi Diyalog Toplantısı
Dünyada popüler oldu... Bakı neleri temsil ediyor!
Dünyada popüler oldu... Bakı neleri temsil ediyor!
O ilimizde 4 kişi, KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
O ilimizde 4 kişi, KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.