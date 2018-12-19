Instagram hesabından bir papağana yönelik işkence görüntüsünü paylaşan ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan Murat Özdemir'in yayınladığı video seyredenlerin kanını dondurdu. Ardı arkası kesilmeyen hayvana vahşet haberlerinin bir yenisine Batman'da yaşananlar eklendi.



İKİ SOKAK KÖPEĞİNE DAKİKALARCA VAHŞET!

Pazar günü, Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi, caddedeki refüjde oturan 2 sokak köpeğine dakikalarca şiddet uyguladı.

İzleyenlerin tüylerini diken diken eden görüntülerde bir kişinin köpekleri tuttuğu, diğerinin ise belinden çıkardığı kemerle köpeklere acımasızca vurduğu kareler yer aldı.

HAYVAN HAKLARI TEMSİLCİSİ DEVREYE GİRDİ

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki toplayan görüntüler üzerine Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Batman İl Temsilcisi Hazal Karaaslan da 2 kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

Polis, görüntülerdeki 2 kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.