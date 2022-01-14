10 liraya satılan 'ölüm tokası'

Emniyet kemeri alarmını susturmak için kullanılan 'toka' adı verilen aparat kaza anında ölümlere davetiye çıkarıyor. Toka, oto aksesuarcılarda ve internet alışverişlerinde 10 liraya satılıyor.
ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARIYOR
Emniyet kemeri takmak istemeyen birçok kişi, araçtan gelen ikaz sesini engellemek amacıyla 'toka' olarak da adlandırılan aparatı kullanıyor. Olası bir kazada hayat kurtaran emniyet kemerinin kullanılmaması, ölüme davetiye çıkarıyor.
Satışı yasak olmayan fakat kullanılması yasak olan aparatların fiyatları ise 10 liradan başlıyor. DHA muhabirinin bir oto aksesuarcıdan aparat aldığı anlar kayıt altına alındı. Görüntülerde iş yerindeki bir başka müşterinin emniyet kemeri takılması konusunda yaptığı uyarı ise dikkat çekti.
'İNSAN CANI 10 LİRAYA SATILIYOR'
Konuyla ilgili bilgi veren Ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, emniyet kemerinin önemine değindi. Prof. Ilıcalı, insan canının 10 liraya satıldığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Trafik güvenliğinde en önemli şey emniyet kemeri. Emniyet kemeri kaza anında sizi hayata bağlıyor. Yani emniyet kemerini takmak sizin can simidiniz. Kemer takmadan seyahat etmek yüzme bilmeyen birinin simit takmadan denize girmesi demek.
Ses yapmasın diye 10 liraya bir yerden aldığınız bu tokaları takıyorsunuz. Sonuçta siz o gürültüden rahatsız olmamak için bunu takıyorsunuz fakat hiç düşünmüyorsunuz ki bunun yerine gerçek kemer takarak belki yapacağınız bir kazada hayatta kalacaksınız. Bu toka satılmamalı.
BU TOKAYLA KENDİNİZE KURŞUN ATIYORSUNUZ
Bu konuda Ticaret Bakanlığımızın da hassasiyetini biliyorum. Mutlaka kontrolleri yapması lazım. Biraz gürültüden rahatsız olma hassasiyeti gösteren ve bu tokayı kullanan değerli vatandaşın en başta kendi canını düşünmesi lazım. Bu yollara başvurmamalı bunu satanlar da kesinlikle satmamalı.
Emniyet kemerinin nedeni insan canını kurtarmak. Bunun yerine sahte bir toka takıp, bedelini insanın canıyla ödeyeceği bir duruma sebep olmak, bundan haksız kazanç sağlamak, dolaylı yoldan ölüme sebebiyet vermek. Hukukçu değilim ama bunun bir suç unsuru olduğunu düşünüyorum.
Bu toka gürültü çıkarmaz ama az ileride yapacağınız bir kazada da sizi korumaz. Canın değeri 10 lira mı? Çukura bilerek adım atar mısınız, pencere açıkken dışarıya doğru sarkar mısınız? Bu tokayla kendinize kurşun atıyorsunuz."
İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERE TOKA CEZASI
Öte yandan İstanbul'un Fatih ilçesinde yapılan denetimde emniyet kemeri takmayan, kemer yerine ikaz sesini susturan ve 'toka' adı verilen aparat kullanan 8 sürücüye toplam 1568 lira ceza kesildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Sivil Trafik ekipleri, Fatih Vatan Caddesi'nde emniyet kemeri yerine ikaz sesini susturan ve 'toka' adı verilen aparatları kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde toka kullanan, kemer takmayan ve kural ihlali yapan 8 sürücüye toplam 1568 lira ceza kesildi. Ekipler şoförlere kemer takma konusunda uyarılarda bulundu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!