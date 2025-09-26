Bu sonbaharda yeniden izlemekten pişman olmayacağınız 8 efsane dizi!

Gerek televizyonda gerek dijital platformlarda her sezon onlarca yeni dizi başlıyor ama çoğunda iyi bir dizi tadını bulamıyoruz. İyi dizi ne demek kişiye göre değişir ama bazı diziler var ki ne zaman izlersek izleyelim gerek hikayesiyle gerek kurduğu evrende bizi etkilemeye devam eder. İşte defalarca izlesek de etkilenmekten vazgeçemeyeceğimiz kaliteli diziler...

REKLAM advertisement1

Mad Men (2007-2015)

Sezon Sayısı: 7 sezon, 92 bölüm

Başrol oyuncuları: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser, January Jones, Christina Hendricks

Senarist/Proje: Matthew Weiner

REKLAM

Konusu: Mad Men, 1960’lardan başlayarak 1980'li yıllara kadar dünyada yaşanan olaylara New York'taki bir reklam ajansının penceresinden bakan bir dönem dizisidir. Ana karakter Don Draper'in etrafında dönen dizide hem Amerika'nın tarihi olaylarına hem medya ve pazarlama dünyasının inceliklerine hem de dünyada yaşanan sosyal olaylara dair çok fazla bilgi yer almaktadır.

Sezon Sayısı: 5 sezon, 63 bölüm

Başrol oyuncuları: Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy

Senarist/Proje: Alan Ball

Konusu: Six Feet Under, babalarının ölümünden sonra bütün hayatlarını sorgulamaya açan bir ailenin hikayesini anlatır. Los Angeles’ta cenaze evi işleten Fisher ailesinin babalarını kaybettikten sonra cenaze evini hep birlikte işletmeye çalışır. Her bölümde farklı bir cenaze hikayesinin etrafında aile üyeleri arasında farklı bir sorgulama başlar. Ölüme, yasa ve ölümün sıradan hayatla iç içe geçmesine farklı pencereler aran dizi çarpıcı bir aile dramıdır. REKLAM House of Cards (2013-2018) Sezon Sayısı: 6 sezon, 73 bölüm Başrol oyuncuları: Kevin Spacey, Robin Wright Senarist/Proje: Beau Willimon Konusu: Siyasi gerilim dizilerini sevenler için House of Cards, bulunmaz bir nimettir. Washington D.C.’de hırslı politikacı olan Frank Underwood’un Beyaz Saray'da koltuk sahibi olmak için adım adım işleyen planlarını anlatan dizide entrikaya doyarız! Frank ve eşi Claire'in stratejik ortaklığı hem medyayı hem lobileri ve rakipleri manipüle ettikçe güç, etik ve yozlaşma kavramları yeniden sorgulanır. Seinfeld (1989-1998) Sezon Sayısı: 9 sezon, 180 bölüm

Başrol oyuncuları: Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards Senarist/Proje: Larry David, Jerry Seinfeld Konusu: Komedyen Jerry Seinfeld ve arkadaşlarının gündelik New York'ta gündelik hayatında yaşadıklarını anlatan Seinfeld bir televizyon klasiğidir. Jerry'nin sahne şovundan bir kesitle başlayan dizide George, Elaine ve Kramer ile Jerry arasındaki olaylardan komedi üretilir ve bölümlerin hepsi “hiçbir şey hakkında”dır. Fringe (2008-2013) Sezon Sayısı: 5 sezon, 100 bölüm Başrol oyuncuları: Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble, Jasika Nicole, Lance Reddick Senarist/Proje: J.J. Abrams, Alex Kurtzman, Roberto Orci Konusu: Gizemli dizi severler buraya... FBI içinde gizemli olayları çözmekle görevli bir birimin hikayesini anlatan Fringe dizisinde Ajan Olivia Dunham, dâhi bilim insanı Walter Bishop ve oğlu Peter'ın hayatına konuk oluruz. Söz konusu olayların hepsinin bir şekilde genetik deneyler, paralel evrenler ve ileri teknolojiyle bağlantılı olduğu hikaye hem bilimkurgu hem de polisiye türlerine hizmet eder. Peaky Blinders (2013-2022) Sezon Sayısı: 6 sezon, 36 bölüm

Başrol oyuncuları: Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory Senarist/Proje: Steven Knight Konusu: Dönem dizileri her zaman ilgi görür ama bu dizi bir başka. I. Dünya Savaşı sonrası Birmingham’da yaşayan Shelby ailesinin hikayesini anlatan Peaky Blinders, hikaye olarak Godfather filmiyle benzerlik kurabilir. Tommy Shelby, ailesinin içindeki çeteyi büyütmeye çalışır ama bu çaba devlet ve siyasi güçlerle ters düşer. Game Of Thrones (2011-2019) Sezon Sayısı: 8 sezon, 73 bölüm Başrol oyuncuları: Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory Senarist/Proje: David Benioff, D. B. Weiss, George R. R. Martin Konusu: Yayınlandığı yıllarda büyük rüzgarlar estiren Game of Thrones, fantastik bir hikayeyi anlatır. Westeros ve Essos’ta geçen dizide birçok hanedan, Demir Taht için mücadele eder. Tüm bunların içinde Kuzeydeki Ak Gezenler de tüm insanlık için büyük bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Güç dengesi ejderhaların ve büyülerin kontrolünde sürekli değişmektedir.

The Newsroom (2012-2014) Sezon Sayısı: 3 sezon, 25 bölüm Başrol oyuncuları: Jeff Daniels, Emily Mortimer Senarist/Proje: Aaron Sorkin Konusu: Dizi, kurgusal bir kanal olan Atlantis Cable News kanalında haber sunan Will McAvoy adlı bir spikerin reyting baskısı ile dürüst habercilik arasında verdiği mücadeleyi konu edinir. Hem Amerikan siyasetine hem de Amerika'daki basın dünyasına yeni bir pencere açan dizi çok hızlı diyaloglar ve bir türlü bitmeyen etik tartışmalar ile akıllara kazınır.