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Perdenin Ardındakiler ikilisi, sözleri Doruk Ereşter'e, müziği ve düzenlemesi Direnç Kaçmaz'a ait olan yeni teklileri "Bu Şehir Bugün Sensiz"i paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Notalara bürünmüş kötü sonlu hikayeler anlatan şarkılarına bir yenisini daha ekleyen ikili, 2017 yılında yayınladıkları ilk teklileri Gökyüzü ve ardından paylaştıkları projeleri ile hızlı bir yükselişle alternatif camiada yerini sağlamlaştırdı.



Perdenin Ardındakiler'in yeni şarkısı "Bu Şehir Bugün Sensiz", klibiyle beraber 16 Aralık'ta tüm dijital platformlarda yayında olacak.