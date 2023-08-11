'Bu Sabah' yeni sezona başlıyor

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En taze haberler, canlı bağlantılar, en çok konuşulan konular, konuklar, merak edilen sorulara yanıtlar, olayların perde arkası, aslı astarı, hepsi ve daha fazlası 'Bu Sabah'ta.

Ebru Akel ile Murat Güloğlu’nun sunumuyla 'Bu Sabah', 21 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 08.00’de canlı yayınla SHOW TV’de.