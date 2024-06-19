İşte buz pistine inenden plaja inen uçaklara kadar dünyanın en ilginç 7 havalimanı!
Havalimanlarının hepsinin uzun, düz ve çok büyük olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bazı havalimanları pilotların becerilerini test edebilecek derecede sinir bozucu olabilir. İşte, buzdan piste sahip havalimanından plaja inen havalimanına kadar ilginç havalimanları!
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Dünyada seyahat ederken karşılaşabileceğiniz havalimanları, sadece uçakların kalkış ve iniş yaptığı yerler olmanın ötesinde, farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor. Kimi havalimanları denizin ortasında yer alırken kimisi de buzun üzerine inşa edilmiş olabiliyor. İşte, seyahatinizi unutulmaz kılacak dünyanın en ilginç 7 havalimanına dair detaylar...
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1. PRENSES JULIANA ULUSLARARASI HAVAALANI (HOLLANDA)
Uçakların doğrudan halk plajının üzerinden uçması alışılmadık bir durum değil, ancak bu havalimanından kalkan uçaklar bu durumu aşırıya taşıyor. Karayip adası Saint Martin'in çok küçük (88 kilometre kare) olduğu göz önüne alındığında, havaalanının pisti Maho Plajı'na yürüme mesafesinde inşa edildi. Bunun sonucunda da uçaklar, kıyıda yüzen ve dinlenenlerin tam üzerinde, onlara dokunabilecek kadar yakın bir yükseklikte uçuyor.
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2. KANSAI ULUSLARASI HAVALİMANI (JAPONYA)
Japonya'da arazi kıt bir kaynak olduğundan mühendisler, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre açıkta Osaka Körfezi'ne doğru bu devasa yapıyı inşa etmeye koyuldular. 1987'de yapımı başlayan havalimanı, 1994'te tamamlandı. Fotoğrafta da görüldüğü üzere kara parçalarının tam ortasında duran ada benzeri yer Kansai havalimanıdır.
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Yolcular bu havaalanından ana Honshu adasına araba, demiryolu ve hatta hızlı feribotla ulaşabilirler. Ayrıca küresel ısınma hesaba katılarak yapılmadığından 50 yıl içinde sular altında kalacağı düşünülüyor.
Fotoğrafta Kansai Uluslararası havaalanının tayfun nedeniyle kısmen sular altında kaldığı görülüyor. Kaynak: AP
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3. BUZ KAMPI BARNEO (ANTARKTİKA)
Buz pisti olarak geçen Barneo havalimanı, sürüklenen bir buz tabanı üzerine inşa edilmiş ve yılda yalnızca 4 hafta açık bir havalimanıdır. Malzemeleri ve araştırmacıları Antarktika'nın McMurdo İstasyonuna taşımak için kullanılan 3 büyük uçak pistinden biri olan bu havalimanına C-130 Hercules (fotoğraftaki) ve C-17 Globemaster III gibi süper boyutlu uçaklar nispeten kolaylıkla iniş yapabilir.
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Asıl zorluk, uçağın ve kargonun ağırlığının buzları kırmamasını veya uçağın yumuşak kara saplanmamasını sağlamaktır. Bu yüzden pistteki buzlar erimeye başladığında, uçaklar kıtaya hizmet veren diğer iki pist olan Pegasus Field veya Williams Field'a yönlendiriliyor.
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4. SAO PAULO (BREZİLYA)
Büyük şehirlerin çoğunda bir havaalanı vardır. Sao Paulo havalimanının ilginç olan yanı, havalimanının şehrin merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklığında olmasıdır. Yolcular için şehre ulaşmak çok kolay olsa da pilotlar ve hava trafik kontrol ekipleri için iniş zor olabiliyor. Bunun sebebi ise şehre yaklaştıkça gürültünün artmasıdır.
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5. CEBELİTARIK HAVALİMANI (İSPANYA)
Fas ve İspanya arasında küçük Britanya toprakları Cebelitarık yer alır. Havaalanının inşaatı II. Dünya Savaşı'na kadar uzanıyor ve günlük olarak ticari uçuşlar yapılmasına rağmen, Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri için bir üs olarak hizmet vermeye devam ediyor. Pistin hemen karşısından Cebelitarık’ın en işlek yolu olan Winston Churchill Bulvarı geçiyor. Yani bu otoyol, adayı İspanya ana karasına bağlayan tek karayoludur ve her uçak gelişinde veya kalkışında kapatılmalıdır.
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6. MADEIRA HAVALİMANI (PORTEKİZ)
Madeira, Portekiz kıyılarının çok uzağında küçük bir adadır ve buraya inmesi gereken uçaklar çok kısa olan bir piste inmek zorundaydı. Ancak mühendisler, yaklaşık 200 sütunun üzerine devasa bir kirişli köprü inşa ederek pisti uzattılar. Ayrıca, 747 ve benzeri jetlerin ağırlığını kaldırabilecek kadar güçlü bir havalimanıdır.
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7. DON MUEANG HAVALİMANI (TAYLAND)
Uzaktan Don Mueang, herhangi bir orta ölçekli havaalanına benziyor. Ancak iki pistin ortasında 18 delikli bir golf sahası bulunuyor. Bazen, oyuncular uçaklardan yaklaşık 18 metre uzakta atış yapıyor olabiliyor.
Kaynak: Popular Mechanics, Escape, Daily Passport, Flight Centre