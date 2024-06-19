İşte buz pistine inenden plaja inen uçaklara kadar dünyanın en ilginç 7 havalimanı!

5. CEBELİTARIK HAVALİMANI (İSPANYA)

Fas ve İspanya arasında küçük Britanya toprakları Cebelitarık yer alır. Havaalanının inşaatı II. Dünya Savaşı'na kadar uzanıyor ve günlük olarak ticari uçuşlar yapılmasına rağmen, Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri için bir üs olarak hizmet vermeye devam ediyor. Pistin hemen karşısından Cebelitarık’ın en işlek yolu olan Winston Churchill Bulvarı geçiyor. Yani bu otoyol, adayı İspanya ana karasına bağlayan tek karayoludur ve her uçak gelişinde veya kalkışında kapatılmalıdır.