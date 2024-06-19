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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hırvatistan: 2 - Arnavutluk: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Hırvatistan: 2 - Arnavutluk: 2 | MAÇ SONUCU

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk'u 2-2 berabere kaldı. Mücadelede ilk gol 11. dakikada Arnavutluk forması Luçi'den gelirken Hırvatistan'ın gollerini ise 74. dakikada Kramaric ve 76. dakikada Arnavutluk forması giyen Gjasula kendi kalesine atarak kaydetti. Maçın sonlarında tekrardan sahneye çıkan Gjasula 90+5. dakikada bu sefer Hırvat kalesine golü attı ve skoru tayin etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 19.06.2024 - 18:05
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Volkspark Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

        Mücadelede ilk gol 11. dakikada Arnavutluk forması Luçi'den gelirken Hırvatistan'ın gollerini ise 74. dakikada Kramaric ve 76. dakikada Arnavutluk forması giyen Gjasula kendi kalesine atarak kaydetti. Maçın sonlarında tekrardan sahneye çıkan Gjasula 90+5. dakikada bu sefer Hırvat kalesine golü attı ve skoru tayin etti.

        İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞTI

        Hırvatistan ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden kazanan çıkmadı.

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