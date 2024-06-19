Hırvatistan: 2 - Arnavutluk: 2 | MAÇ SONUCU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Volkspark Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Mücadelede ilk gol 11. dakikada Arnavutluk forması Luçi'den gelirken Hırvatistan'ın gollerini ise 74. dakikada Kramaric ve 76. dakikada Arnavutluk forması giyen Gjasula kendi kalesine atarak kaydetti. Maçın sonlarında tekrardan sahneye çıkan Gjasula 90+5. dakikada bu sefer Hırvat kalesine golü attı ve skoru tayin etti.