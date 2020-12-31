İHA

Sivas kent merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Karayün köyünde yaklaşık 30 yıl önce yapılan iki katlı evin penceresi Kurugöllü ailesinin arsasına bakınca iki aile arasında anlaşmazlık yaşandı.

İHA'nın haberine göre yapılan evin pencerelerinin arsasına bakmasını istemeyen Kurugöllü ailesi komşusuyla bir çözüme varamayınca, komşusunun penceresinin önüne altından yol geçen misafir odası yaptırdı.

Uzun zamandır ayakta duran misafir odası, komşunun evi yıkılınca ilginç görünümüyle dikkat çekerken odayı ilk kez gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Köy dışından gelenlerin fotoğraf çektirdiği ve günümüzde ardiye olarak kullanılan misafir odası drone ile havadan da görüntülendi.

KÖY DIŞINDAN GELENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Süleyman Kurugöllü, misafir odasını ilk kez görenlerin şaşırdığını belirterek, “Görmüş olduğunuz sınırda komşumuzun evi vardı. Pencerelerden dolayı babamla yaşadıkları bir husumet vardı. Böyle bir şey yapmaya karar verdik. Hem yolu değerlendirdik hem de buraya oda yapmış olduk. Yaklaşık 30 yıldır misafir odası olarak kullanıyorduk. Son bir kaç yıldır ardiye olarak kullansak da hala zarar vermeden işimize yarıyor. Yan komşu ile inatlaşma sonucunda böyle bir şey ortaya çıktı. Başka türlü çözüme varamadık. Görenler şaşırıyor. Gelen yabancılar özellikle fotoğraf çekiyorlar. Daha önce burası sosyal medyada da yer aldı. İnsanların dikkatini çeken bir yer” dedi.