Antalya'da, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri Manavgat’ın ana caddelerinde dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Antalya Caddesi'nden başlayan operasyon sırasında 15 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sırasında sarhoş bir şekilde dilenirken yakalanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfür ve hakaretler yağdıran Durdane U. isimli yaşlı kadın dilenci kucağında bebekle dilenirken yakalanınca yine ortalığı birbirine kattı.

DİRENDİ AMA BAŞARAMADI

İHA'daki habere göre polis ve zabıtanın elinden kurtulamayacağını anlayan yaşlı kadın dilenci, polisleri kucağındaki henüz 1 yaşındaki bebeği yere çarpmakla tehdit etti. Bu söz üzerine yanında bulunan bebeğin annesi, hemen yaşlı kadının kucağındaki bebeğini aldı. Yaşlı kadın bu defa da kendini yerlere atıp araca inmemek için direndi ancak başaramadı. Yaşlı kadın, kızı ve bebeği, zabıta aracına bindirildi.