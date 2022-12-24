Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa BU NASIL ÖLÜM | Bahçesini sürerken boynu dala takılıp kırıldı - Şanlıurfa haberleri

Bahçesini sürüyordu... Feci ölüm!

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Traktörle bahçesini sürerken, boynu fıstık dalına takılıp kırılan 62 yaşındaki İbrahim Yıldırım, hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

Giriş: 24.12.2022 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL
BU NASIL ÖLÜM | Bahçesini sürerken boynu dala takılıp kırıldı - Şanlıurfa haberleri
Bahçesini sürüyordu... Feci ölüm!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Şanlıurfa'da olay, Bozova´ya bağlı İnanlı Mahallesi´nde meydana geldi. İbrahim Yıldırım (62), traktörle bahçesini sürerken, boynu, altından geçtiği fıstık ağacının dalına takılıp kırıldı.

YAKINLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU

DHA'da yer alan habere göre uzun süre haber alamayan yakınları, gittikleri fıstık bahçesinde İbrahim Yıldırım´ı traktör üzerinde hareketsiz buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Yıldırım´ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

İbrahim Yıldırım´ın cenazesi, götürüldüğü Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Terör örgütü PKK yanlıları Atina'da polise saldırdı
Terör örgütü PKK yanlıları Atina'da polise saldırdı
Kavgadan kaçan sürücünün çarptığı genç öldü
Kavgadan kaçan sürücünün çarptığı genç öldü
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.