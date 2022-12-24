Bahçesini sürüyordu... Feci ölüm!

Şanlıurfa'da olay, Bozova´ya bağlı İnanlı Mahallesi´nde meydana geldi. İbrahim Yıldırım (62), traktörle bahçesini sürerken, boynu, altından geçtiği fıstık ağacının dalına takılıp kırıldı.

DHA'da yer alan habere göre uzun süre haber alamayan yakınları, gittikleri fıstık bahçesinde İbrahim Yıldırım´ı traktör üzerinde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Yıldırım´ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Yıldırım´ın cenazesi, götürüldüğü Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.