29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Garip olay, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. DHA'nın haberine göre, Servet Hamza adlı hafriyat kamyonu şoförü, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan evinin önüne kamyonunu park etti. Kontrolleri yapmak amacıyla aracın altına giren Hamza'nın kamyon dışında kalan bacaklarının üzerinden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araç geçti. Talihsiz adam acılar içinde kıvranarak, ayaklarının üzerinden geçen sürücüden bağırarak yardım istedi. Ancak sürücü, bu kez de geri geri gelerek adamın ayaklarının üzerinden ikinci kez geçerek, ezdi. Daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredekilerin yardımı ile Servet Hamza oturtulduktan sonra polis ve 112 ekiplerine haber verildi. Sağlık durumu iyi olan ancak ayaklarının üzerine basamayan Servet Hamza, olay yerine gelen 112 ekibinin yapmış oldukları ilk müdahale sonrası Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"İLK BAŞTA YANLIŞLIKLA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"
Servet Hamza, olay yerine gelen polise verdiği bilgide, her gün rutin olarak çalıştığı şirkete ait olan hafriyat kamyonunu kontrol etmek için altına girdiğini söyledi. Olay öncesi de kontrol amaçlı kamyonun altına girdiğini, bir aracın ayaklarının üzerinden geçerek durduğunu belirten Hamza, polise, "İlk başta yanlışlıkla olduğunu düşündüm. Acıdan bağırarak yardım istedim. Ancak sürücü buna rağmen, bana yardım etmedi. Birkaç dakika sonrada geri geri gelerek ikinci kez ayaklarımın üzerinden geçti. Daha sonrada kaçmış. Bana komşularım ve çevredekiler yardım etti" dediği ifade edildi.
"AYNADAN BAKTI, GERİ GERİ GELDİ BİR DAHA EZDİ"
Servet Hamza'ya olay sonrası yardım eden bir komşusu da, "Adam geldi arabasını park etti. Çıkarken, geldi, vurdu. Baktı aynadan geri geri geldi bir daha ezdi adamı. İki defa ezdi. Ben komşuyum, karşıdan olayı gördüm. Yardım etmeye geldim" diyerek olayı anlattı.
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