Akdeniz kıyı şeridi ve Konya Ovası'na sınırı olan Toros Dağları'nın eteklerinde kurulu, Konya'nın Hadim ilçesine bağlı köy statüsündeki Oduncu Mahallesi'nden, en genci 52 yaşında olan 59 kişi yaşıyor. Başta ekonomik şartlar olmak üzere çeşitli nedenlerle göç veren mahallede, bayram günleri şehir merkezinde yaşayan çocuk ve torunların gelmesiyle nüfus yaklaşık 500'e çıkıyor.

"ÇOCUK SESİNE HASRET KALDIK"

AA'daki habere göre mahallenin en genci olan 52 yaşındaki muhtar Cengiz Coşkun, nüfusun yaşlı olması nedeniyle çocuk sesine, gençlere hasret kaldıklarını söyledi. Çocukları ve gençleri ancak bayramlarda, şenliklerde ve cenazelerde görebildiklerini anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"Kiminin çocukları, kiminin de torunları yıllar önce kente göçtü. Nüfusumuz şu anda 59. Ramazan olduğu için bir şekilde komşularımızla vakit geçiriyor, orucumuzu tutuyoruz. Çocuklarımız Allah izin verirse bayramda gelecek, biz de şenleneceğiz, bu yalnızlığı unutacağız. Bayramda burası şenlikli, çok güzel oluyor. Cıvıl cıvıl çocuklarımız, gençlerimiz geliyor. Bugünlerde sokaklarımızda hiç çocuk sesi duyamıyoruz ama 3-4 gün sonra buralarda çocuk sesinden durulmaz, çok güzel olur. Özledik tabii ki çocukların sesini. Çocuk olmayınca olmuyor."

YALNIZLIKTAN DERT YANDI

Coşkun, köyün her hanesinde bayram hazırlıklarının yapıldığını, eski günlerdeki gibi kalabalık ve coşkulu bir bayram geçirmeyi istediklerini dile getirdi. Mahalle sakinlerinden 69 yaşındaki Mustafa İmdari de yalnızlıktan şikâyetçi olduklarını, sokakta oynayan ve şarkılar söyleyen çocuklara hasret kaldıklarını aktardı.

"KÖYÜMÜZ ÇOLUK ÇOCUKLA DOLSUN"

Geçmişte her günü bayram gibi yaşanan mahallede bugün kalabalığın, büyük sofraların çok önemli sayıldığını vurgulayan İmdari, "Eskiden burası 80 haneydi, şimdi 30 hane. 80 hanenin çoluk çocuğunu toplasan 300-500 kişi yaşıyorduk. Şimdi de dört gözle Ramazan Bayramı'nın şenliğini bekliyoruz. Köyün çoluk çocukla dolmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAKLAVALAR AÇILDI, ŞEKERLİKLER DOLDU"

Eski muhtar 90 yaşındaki Kamil Gedik ise mahallenin eski günlerini özlediklerini belirterek şunları söyledi: "Bayramda en az 100 çocuk gelir, anne ve babaları da gelir. Mahallemiz cıvıl cıvıl olur, sokaklar insan dolar. Biz misafiri çok severiz. Burada yalnızız, misafir bize arkadaş olur, varlık olur köyde. Kimse olmayınca buraların bir anlamı yok. Burada 3-5 kişi vakit geçiriyoruz. Torunlarımız, çocuklarımız gelince seviniyoruz. Konu komşu hep birlikte toplanıyor, yemekler yiyoruz, çok güzel oluyor. Evde 2 nüfusuz, bayramlarda bu sayı 25-30 oluyor, mutlu oluyoruz. Çocuklarla beraber yiyeceğiz diye lokumlarımızı aldık. Baklavalarımızı da hazırladık. Bayramda çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker toplayınca bizim için bambaşka oluyor" dedi.