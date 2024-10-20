Bu kış sinüzit ağrısı çekmeyin! Kronik sinüzitten nasıl kurtulabilirsiniz? Antibiyotiksiz doğal çözümler nelerdir?

Kalın ve Koyu Renkli Burun Akıntısı: Mukus boğaza doğru akabilir ve kötü tat, nefes veya öksürüğe neden olabilir.

Diğer Belirtiler: Baş ağrısı, ateş, koku ve tat alma duyusunda kayıp, halsizlik, göz çevresinde şişlik gibi belirtiler görülebilir.