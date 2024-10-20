Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bu kış sinüzit ağrısı çekmeyin! Kronik sinüzitten nasıl kurtulabilirsiniz? Antibiyotiksiz doğal çözümler nelerdir?

        Bu kış sinüzit ağrısı çekmeyin! Kronik sinüzitten nasıl kurtulabilirsiniz? Antibiyotiksiz doğal çözümler nelerdir?

        Sinüzit, özellikle soğuk algınlığı mevsiminde sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Belirtilerini hafifletmek için doğal yöntemlere başvurabilir ve antibiyotik kullanmadan rahatlama sağlayabilirsiniz. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 09:00 Güncelleme: 20.10.2024 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SİNÜZİT NEDİR?

          Sinüzit, sinüsleri kaplayan dokunun iltihaplanması veya şişmesidir. Sinüsler, burnun içini nemli tutan mukus üretir ve toz, alerjenler gibi zararlı maddelere karşı koruma sağlar. Sağlıklı sinüsler hava ile doludur; ancak tıkanıp sıvı ile dolduğunda enfeksiyon gelişebilir.

        • 2

          SİNÜZİTE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

          Sinüzite en sık neden olan faktörler şunlardır:

          Soğuk Algınlığı: Soğuk algınlığı virüsleri sinüsleri tıkayarak enfeksiyona yol açabilir. Ortalama bir yetişkin yılda 2-3 kez soğuk algınlığı geçirir.

        • 3

          Alerjik Rinit: Alerjiler burun dokularının şişmesine neden olabilir ve sinüs drenajını engelleyebilir.

          Yapısal Problemler: Burun polipleri ve deviasyonlu septum gibi yapısal anormallikler sinüslerde tıkanıklığa yol açabilir.

        • 4

          SİNÜZİT TÜRLERİ

          Akut Sinüzit: Genellikle soğuk algınlığı virüslerinden kaynaklanır ve belirtiler 4 haftaya kadar sürebilir.

          Subakut Sinüzit: Belirtiler 4 ila 12 hafta sürer ve akut sinüzite göre daha hafif olabilir.

        • 5

          Kronik Sinüzit: Belirtiler en az 3 ay sürer. Tedavi edilmemiş akut sinüzit en yaygın nedenidir.

          Tekrarlayan Sinüzit: Yılda dört veya daha fazla kez akut sinüzit geçiren kişilerde görülür.

          Alerjik Sinüzit: Alerjenlere karşı gelişen bir reaksiyon nedeniyle ortaya çıkar.

        • 6

          SİNÜZİTİN BELİRTİLERİ

          Sinüzitin belirtileri arasında şunlar yer alır:

          Ağrı ve Basınç: Alında, yanaklarda veya gözlerin arkasında ağrı hissedilebilir. Bu ağrı öne eğildiğinde artabilir.

          Burun Tıkanıklığı: Mukusun koyulaşması ve sinüslerin boşalamaması sonucu burun tıkanır.

        • 7

          Kalın ve Koyu Renkli Burun Akıntısı: Mukus boğaza doğru akabilir ve kötü tat, nefes veya öksürüğe neden olabilir.

          Diğer Belirtiler: Baş ağrısı, ateş, koku ve tat alma duyusunda kayıp, halsizlik, göz çevresinde şişlik gibi belirtiler görülebilir.

        • 8

          SİNÜZİT TEDAVİSİ

          Çoğu sinüzit vakasında, drenajı sağlamak tedavinin temelidir. Antibiyotik kullanımından önce şu yöntemler önerilir:

          Bol Su İçmek: Mukusu ince tutmak için sıvı alımı artırılmalıdır.

          Buhar Solumak: Buhar inhalasyonu sinüsleri rahatlatır.

        • 9

          Baş Yüksek Pozisyonda Uyuma: Başın yüksekte tutulması drenajı kolaylaştırır.

          Dekonjestanlar ve Burun Spreyleri: Burun tıkanıklığını azaltmak için önerilir.

          Tuzlu Su Burun Spreyleri: Sinüsleri durulamak ve mukusu gevşetmek için kullanılabilir.

        • 10

          ANTİBİYOTİK KULLANIMI

          Antibiyotikler yalnızca şiddetli veya uzun süreli sinüzit vakalarında gereklidir. Antibiyotiklerin aşırı kullanımı, antibiyotik direncine yol açabilir. İlaç tedavisine başlamadan önce drenaj tedavisinin sonuçları beklenmelidir.

          Kaynak: Webmd, Harvard Health, Cleveland Clinic

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Yıldızlar sahnede!
        Yıldızlar sahnede!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Habertürk Anasayfa