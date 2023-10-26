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        Haberler Gündem Bu kez kameranın önüne geçti: İsrail'de görev yapan Habertürk ekibinden kameraman Hakan Öztürk duygularını anlattı

        İsrail'de görev yapan Habertürk ekibinden kameraman Hakan Öztürk duygularını anlattı

        Habertürk ekibi İsrail-Filistin arasındaki gerginliği dakika dakika aktarıyor. Habertürk ekibinden kameraman Hakan Öztürk, bu kez ekranın önüne geçerek sıcak bölgeden sıcak duygularını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 22:25 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:50
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        Habertürk TV'de 'Enine Boyuna' programının moderatörü Tel Aviv'deki Habertürk ekibiyle canlı yayın bağlantısı yaparken 'Hakan'a da çok selam, sağolsun, onun da emeğine' deyince Çetiner Çetin, 'Sizler bizleri buradan görüyorsunuz ama bizim kemeramanlarımızın hepsi birer kahraman, isterim ki, Hakan'ı da çağırayım' demesi üzerine, Hökenek 'Ne kadar güzel oldu, Hakan'ı bir görelim, özlemiştik' dedi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kameramanın önüne geçen Hakan Öztürk duygularını şöyle anlattı:

        "DOĞRUSUNU GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

        Ailem ben buraya geldikten sonra televizyonun başından hiç ayrılmadı. Burası bizim için biraz daha yorucuydu. İki badire atlattık. Birinde neredeyse artık 'ne oluyor?' dedik kendi adımıza. Klişe laftır, mesleğin tabiatında vardır derler. Biz buraya bile bile geliyoruz. Doğrusunu göstermeye çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken biraz zorluklar yaşıyoruz. Artık alıştık. Ukrayna'da arabamıza mermi, burada füze geldi. İyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Burada Emre Altun vardı. Emre gitti, Özgür Balaban geldi. Bizden sonra o devam edecek.

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        #Hakan Öztürk
        #habertürk
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